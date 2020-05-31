影／酒後散場一句「看三小」北屯KTV大亂鬥警制伏
台中市北屯區河北西街今天凌晨傳出鬥毆案件，警方出動快打部隊到場，並使用辣椒水壓制現場鬥毆者，帶回涉案12名男子，經查是各自在不同包廂消費的兩群人，在散場時，疑因其中一人嗆對方「看三小」，因而引發鬥毆案件，警方詢問後，將涉案松姓、梁姓、張姓、林姓男子等4人依違反社維法罪嫌送辦。
據查，松姓（20歲）、梁姓男子（20歲）今天凌晨在北屯區河北西街的KTV飲酒歡唱，散場後在門口等車時，與另一群也在門口的張姓（22歲）、林姓男子（44歲）互看不順眼，其中有人嗆了一句「看三小（台語：看什麼）」後，引發肢體衝突，雙方互叫友人到場支援，在警方到場前，雙方都以徒手互毆，打得不可開交。
台中市第五警分局四平所獲報後，出動10網21名警力到場壓制，其中松姓、梁姓男子遭警方噴辣椒水制伏送醫，全案帶回涉案12人釐清案情，經查僅有梁姓男子等4人涉嫌違反社會秩序維護法，警詢後依法送辦。
第五警分局呼籲，現仍為防疫期間，民眾切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。
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