快訊

影／長頸鹿向阿中部長討拍 頑皮世界喜迎最強業配王

【抗疫英雄5】患者門外崩潰 國門醫院天使：別怕，我們陪你

影／酒後散場一句「看三小」北屯KTV大亂鬥警制伏

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區河北西街今天凌晨傳出鬥毆案件，警方出動快打部隊到場，並使用辣椒水壓制現場鬥毆者，帶回涉案12名男子，經查是各自在不同包廂消費的兩群人，在散場時，疑因其中一人嗆對方「看三小」，因而引發鬥毆案件，警方詢問後，將涉案松姓、梁姓、張姓、林姓男子等4人依違反社維法罪嫌送辦。

據查，松姓（20歲）、梁姓男子（20歲）今天凌晨在北屯區河北西街的KTV飲酒歡唱，散場後在門口等車時，與另一群也在門口的張姓（22歲）、林姓男子（44歲）互看不順眼，其中有人嗆了一句「看三小（台語：看什麼）」後，引發肢體衝突，雙方互叫友人到場支援，在警方到場前，雙方都以徒手互毆，打得不可開交。

台中市第五警分局四平所獲報後，出動10網21名警力到場壓制，其中松姓、梁姓男子遭警方噴辣椒水制伏送醫，全案帶回涉案12人釐清案情，經查僅有梁姓男子等4人涉嫌違反社會秩序維護法，警詢後依法送辦。

第五警分局呼籲，現仍為防疫期間，民眾切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

台中市北屯區河北西街某KTV外在今天凌晨2時許傳出打架事件，警方出動快打部隊到場，帶回12人。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區河北西街某KTV外在今天凌晨2時許傳出打架事件，警方出動快打部隊到場，帶回12人。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區河北西街某KTV外在今天凌晨2時許傳出打架事件，警方出動快打部隊到場，帶回12人。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區河北西街某KTV外在今天凌晨2時許傳出打架事件，警方出動快打部隊到場，帶回12人。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區河北西街某KTV外在今天凌晨2時許傳出打架事件，警方出動快打部隊到場，帶回12人。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區河北西街某KTV外在今天凌晨2時許傳出打架事件，警方出動快打部隊到場，帶回12人。記者陳宏睿／翻攝

台中市 台語 KTV
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

錢櫃未補償罹難員工？議員：違勞基法

網揪KTV色情趴 警將通知主辦人到案說明

嘉義市酒店、舞廳未解封 酒店小姐：轉往KTV謀生

商機年破百億 哪縣市最愛K歌？ 高雄！

相關新聞

求助無門普悠瑪重傷者「像被遺忘」 交部盼台鐵盡量協助

普悠瑪翻車事件發生至今已有一年多，但部分重傷者及其家屬反應，雖透過立委與台鐵協調多時，仍無法得到台鐵在輪椅等長照器材上的...

影／酒後散場一句「看三小」北屯KTV大亂鬥警制伏

台中市北屯區河北西街今天凌晨傳出鬥毆案件，警方出動快打部隊到場，並使用辣椒水壓制現場鬥毆者，帶回涉案12名男子，經查是各...

普悠瑪家屬控態度消極「像被遺忘」 台鐵有話要說

前年10月21日，台鐵普悠瑪號在新馬站翻覆，造成18死、291人輕重傷，至今已過一年半。面對部分重傷者及其家屬反應，得不...

【即時短評】助普悠瑪重傷者長照 別讓最好照顧變謊言

普悠瑪事故發生的當下，陳美雪人整個被拋出車外，被送至宜蘭羅東聖母醫院急救。當時家人向她撒了兩個謊，一是她的丈夫董進發還活...

普悠瑪重傷者面臨長照困難 家屬籲政府並肩作戰

普悠瑪翻車事件發生一年多，事故重傷者陸續出院，展開復建，然而面對接踵而來的長照挑戰，其家屬反映已經超過半年見不到交通部高...

2千萬筆台灣民眾個資外洩 調查局追查

我國資安再傳風險，國外資安網站揭露，超過二千萬筆台灣民眾個資在網路上流傳，行政院昨解釋，主要是二○○六年前的資料，非政府...

河邊野餐 救起落水女兒 父失蹤

胡姓男子一家五口，昨午到新北市雙溪區泰平里料角坑十七號旁北勢溪河床野餐，胡廿多歲的女兒失足墜落溪谷，父母跳下溪水搶救，母...

一家5口溪床野餐 父救起女兒反被溪水沖走晚間暫停搜救

胡姓男子一家5口，今天下午到新北市雙溪區泰平里料角坑17號旁北勢溪河床野餐，女兒在拍照時不慎失足墜落溪谷，父母下去搶救，...

愛女滑落溪床父跳下救援反被沖走 救援人員雙溪搜救中

50歲胡姓男子今天1家5口到新北市雙溪區料角坑爬山，下午3點多下起大雨，他的女兒因踩空滑落溪床，胡男下去救援時不慎被暴漲...

黑吃黑！毒蟲缺錢 BB槍痛擊對方太陽穴搶20萬毒品

台北市陳姓男子、卓姓男子缺錢買毒，卓便以買毒理由約出翁姓男子，由陳開BB槍攻擊翁行搶20萬毒品；陳、卓還找來葉姓少年把風...

國外資安網站曝暗網洩個資 疑非公部門舊資料

國外資安網站揭露，有暗網疑外洩台灣民眾個資，數量超過2000萬筆。調查局今天掌握訊息，交由資安工作站調查；刑事局分析，疑...

毒男遭警鎖定 毆打女友獲鄰居報案自投羅網

台北市陳姓男子涉毒遭警方鎖定，因毆打女友，被鄰居報案，等於主動栽在警方手裡。警方發現陳還涉嫌竊走多家娃娃機公仔變現，詢後...

熱門新聞

愛女滑落溪床父跳下救援反被沖走 救援人員雙溪搜救中

黑幫大哥變「特工」 刺探中科院軍機遭收押

86歲老翁開賓士北市信義區連撞9車 暴衝人行道進停車場

一家5口溪床野餐 父救起女兒反被溪水沖走晚間暫停搜救

影／又是酒駕！台中BMW躲警飆速追撞 1死3傷4車毀

拖板車卡窄巷 板橋警急封路緊急救援

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。