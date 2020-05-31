2千萬筆台灣民眾個資外洩 調查局追查

國外資安網站揭露，超過二千萬筆台灣民眾個資在網路上流傳，正由調查局調查中。 圖／聯合報系資料照片

我國資安再傳風險，國外資安網站揭露，超過二千萬筆台灣民眾個資在網路上流傳，行政院昨解釋，主要是二○○六年前的資料，非政府機關流出，應是違法商業手段，相關單位已展開調查。

國外知名資安網站「CYBLE INC」廿九日揭露，超過兩千萬筆台灣人民個人資料被揭露在隱密的地下網站，調查局證實，兩周前已立案調查，資安工作站已取得部分暗網資料與戶政資料比對中。

據了解，「CYBLE INC」的文章指出，台灣民眾被洩漏的個資內容包含姓名、生日、住址等資訊，檔案量達三點五GB，從去年開始外洩，文章並研判是政府部門資訊外洩事件。

總統府在五二○前才傳出遭駭客入侵，向刑事局報案後至今無下文，但外流資料震撼政壇，內容包括蔡賴初選時的「打賴路徑」，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌討論相關人事「蔡蘇會」的相關人士說法，以及推薦給府院考慮各部會人事的相關被推薦人資歷、手機連絡方式全都露；隔沒幾日，換成立委收到釣魚郵件，加上日前中油遭惡意程式入侵，以及昨天的個資外洩疑雲，政府及國營事業在五月資安事件頻傳。

行政院發言人丁怡銘解釋說，網上流傳的個資外洩資料，經相關單位查證，除二○○六年前的資料，另外也有二○○六至二○一六年間的零散個資，部分是過往曾傳出外洩的個資，進一步分析，資料格式多達卅種，有別於政府整理戶政資料的格式，研判為綜整各類資料來源組成，並非政府資料庫外洩，正由調查局調查中。

丁怡銘說，這些資料從不同地方拼湊而來，比較像是某種違法的商業手段，也提醒民眾，任何購買、下載或非經授權使用個資，都是違反個人資料保護法相關規定，切勿以身試法。