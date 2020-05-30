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黑吃黑！毒蟲缺錢 拿BB槍開對方太陽穴搶20萬毒品
台北市陳姓男子、卓姓男子缺錢買毒，卓便以買毒理由約出翁姓男子，由陳開BB槍攻擊翁行搶20萬毒品；陳、卓還找來葉姓少年把風。士林地檢署偵結，依強盜、傷害罪嫌將陳起訴；卓、葉、翁的涉案行為還在偵辦。
起訴指出，陳、卓向翁謊稱要買20萬的K他命及掺毒梅碇，2019年12月1日凌晨，雙方相約北投承德路一家溫泉旅館附近交易，陳、卓還找葉到附近的便利商店把風。
翁抵達，卓打電話要翁徒步走到一旁巷弄，翁不疑有他，走到指定地點交易時，陳突拿出預藏BB槍朝翁的太陽穴開；翁負傷報案，經驗傷發現頭部有3.5公分撕裂傷。
陳、卓涉案後，共騎一台機車逃逸友人家，也將毒品用完；葉則搭計程車逃逸。檢警調閱監視器畫面，傳喚3人到案。
陳辯稱不是預謀，帶槍是怕黑吃黑遭搶，開槍是因翁態度很差。
檢警查扣卓的手機，發現卓曾用微信軟體問翁「你那邊有梅豔芳（摻毒梅碇）嗎」，還說「我要拿梅」，認定卓利用毒品邀約出翁，再由陳進行強盜。
士林地檢署根據監視器畫面、雙方對話記錄等，依強盜、傷害罪嫌將陳送辦。至於卓、葉、翁的涉案行為，檢警還在偵辦。
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