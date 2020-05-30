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國外資安網站曝暗網洩個資 疑非公部門舊資料
國外資安網站揭露，有暗網疑外洩台灣民眾個資，數量超過2000萬筆。調查局今天掌握訊息，交由資安工作站調查；刑事局分析，疑為非政府部門的舊資料。
警調掌握，國外資安網站發布文章提到，有暗網外洩台灣民眾個資，內容超過2000萬筆，個資內容包含姓名、生日、住址等資訊，檔案量達3.5GB，資料從去年開始外洩，且是少見的政府部門資訊洩漏事件。
調查局今天已掌握此一訊息，並交由資安工作站調查，初步將試圖取得這些所謂的外洩個資，再進一步分析資料格式，釐清是否與政府部門有關。
刑事局依據國外資安網站所披露的資料研判，疑為2004年間發生駭客入侵非政府機關竊取民眾個人資料案件，且比對網站內照片，被遮蔽個資應屬舊資料。
文章雖提及資料是去年流出，刑事局依過去辦案經驗分析，駭客會在暗網內販售資料，常以噱頭性文章吸引買主，且從網站揭露照片來看，民眾個資應屬舊資料，可能是非政府部門遭駭，後續會持續注意掌握相關情資。
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