毒男遭警鎖定 毆打女友獲鄰居報案自投羅網

台北市陳姓男子涉毒遭警方鎖定，因毆打女友，被鄰居報案，等於主動栽在警方手裡。警方發現陳還涉嫌竊走多家娃娃機公仔變現，詢後將他依毒品及竊盜罪嫌送辦。

警方調查，陳男（38歲）涉及一起毒品案，是準備執行的搜索對象。本月23日早上11點多，警方獲報新生北路有民宅疑發生情侶口角，趕抵發現陳在現場。

警方到場，陳的劉姓女友不斷哭喊要輕生，警方緊急破門進入，隨後發現她站在陽台做出輕生動作，立刻上前成功阻止。

警方在劉的靴子發現安非他命吸食器；陳坦承是他所有。警方懷疑陳先將吸食器藏在靴子，企圖躲避查緝。

據了解，陳當時在民宅狂毆女友，女友跑到陽台哭喊求救，附近鄰居才幫忙報案。

警方查出陳的身分，將他逮回偵詢，還發現轄內日前發生多起娃娃機竊盜案，竟也是陳下手；陳涉嫌用萬能鑰匙偷取機台內公仔變現，詢後將他依毒品、竊盜罪嫌送辦。

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