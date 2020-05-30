新北警鑑識中心新研發 勇奪市府兩項優等獎

新北市警局刑事鑑識中心代表參與2項研究計畫，包括「影響氣體動力式槍枝動能因素之研究」及「提升DNA證物之檢出率」在新北市府38組優秀團體競賽中脫穎而出，雙雙榮獲「優等獎」。市警局自105年起連續4年拿下8獎項，其中鑑識中心囊括5獎項，成績亮眼。

近年來氣體動力式槍枝層出不窮，槍枝動能為法院判決的重要依據，提供準確鑑定結果成為民眾生命安全最佳護具。新北鑑識中心主任黃國政表示，「影響氣體動力式槍枝動能因素之研究」主要分析司法院法學資料檢索系統貯存歷年來最高法院及高等法院有關氣體動力式槍枝鑑定刑事判決書與實務見解，歸納現行實務鑑定所遭遇問題，針對影響彈丸比動能的因素進行完整實證研究，精進實驗室標準化鑑驗程序，增加鑑驗報告公信力鑑定品質。另為提升警察機關執行氣體動力式槍枝查緝品質與鑑定技術，分析歷年查獲氣體動力式槍枝，將具有殺傷力槍枝外觀特徵及常見改造方式，製作簡報資料分享，達到資源共享，共創優良警察團隊。

他說，DNA鑑定結果普遍成為各類刑事案件呈堂證供重要證據，隨著DNA鑑定技術不斷的精進，微量DNA(如touch DNA)檢出率之提升成為現今研究重點。「提升DNA證物之檢出率」研究發現使用尼龍採集棒配合萃取用輔助離心管柱可有效提升刑案現場微量DNA證物檢出率，新北市已全面改用尼龍採集棒取代傳統棉棒，擴大DNA鑑定能量。

微量DNA鑑定技術至今協助偵破新北轄內多起重大案件，例如107年永和分局轄內發生外籍人士遭分屍案、板橋警分局陽信銀行溪洲分行遭強盜案、108年樹林警分局轄內侵入住宅強盜案、板橋警分局玉山銀行板新分行銀行遭強盜案等，足見新北鑑識中心對微量DNA證物鑑定技術已展現具體成效。