「老闆！雞屎堆哪」印尼移工口音露餡 養雞場打工落網

移民署嘉義縣專勤隊獲報，中埔鄉1處養雞場疑違法雇用移工，昨天配合縣府社會局查察 雇主一度攔阻否認雇移工，沒想到，此時走出來1名外觀深邃，用特殊腔調回雇主，「老闆，雞屎要堆哪裡？」」經驗豐富移民官立馬上前攔查，查出這名男子是印尼移工，在台灣逾期居留打工，雇主臉色鐵青，啞口無言。

專勤隊依違反入出國及移民法，以及就業服務法將45歲印尼移工「阿西」帶回調查，今天安排遣返印尼；「阿西」供稱，去年4月初從印尼來台擔任船員，感到工作辛苦，誤聽友人建議，離開漁船四處打零工。

後經朋友介紹，到中埔鄉1間養雞場工作，移民官到養雞場檢查時，他因聽不太懂中文，以為老闆在跟客人講話，就直接去找老闆問剛清掃好的雞糞要堆放到哪裡，沒想到遇到移民官。