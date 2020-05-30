快訊

超越梅西、C羅！ 富比世體壇收入榜費德勒居冠

明尼蘇達暴動全美擴散：美國謀殺罪起訴施暴警察，有什麼隱憂？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「老闆！雞屎堆哪」印尼移工口音露餡 養雞場打工落網

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導

移民署嘉義縣專勤隊獲報，中埔鄉1處養雞場疑違法雇用移工，昨天配合縣府社會局查察　雇主一度攔阻否認雇移工，沒想到，此時走出來1名外觀深邃，用特殊腔調回雇主，「老闆，雞屎要堆哪裡？」」經驗豐富移民官立馬上前攔查，查出這名男子是印尼移工，在台灣逾期居留打工，雇主臉色鐵青，啞口無言。

專勤隊依違反入出國及移民法，以及就業服務法將45歲印尼移工「阿西」帶回調查，今天安排遣返印尼；「阿西」供稱，去年4月初從印尼來台擔任船員，感到工作辛苦，誤聽友人建議，離開漁船四處打零工。

後經朋友介紹，到中埔鄉1間養雞場工作，移民官到養雞場檢查時，他因聽不太懂中文，以為老闆在跟客人講話，就直接去找老闆問剛清掃好的雞糞要堆放到哪裡，沒想到遇到移民官。

專勤隊呼籲國人勿貪圖一時之便，聘僱、媒介或容留失聯移工或其他非法外來人口從事工作，否則將面臨違反就業服務法15萬元以上75萬元以下罰鍰；另移民署「擴大自行到案」專案，將在6月30日截止，專案期間投案，除免予收容外，得免除禁止入國或不予許可期間，且處法定最低額度逾期罰鍰新臺幣2000元。

移民署嘉義縣專勤隊獲報在中埔鄉1處養雞場，查獲逾期居留非法打工的印尼移工（右）。圖／移民署嘉義縣專勤隊提供
移民署嘉義縣專勤隊獲報在中埔鄉1處養雞場，查獲逾期居留非法打工的印尼移工（右）。圖／移民署嘉義縣專勤隊提供

移民署 移工 印尼
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

焦佑倫：攜同業創利益共同體

東南亞疫情續燒 印尼通報新增近700例確診

好消息！雲林加碼大學生暑期打工機會 薪資23800元

許多移工不知酒駕後果嚴重 警到重點區舉酒駕實例宣導

相關新聞

「老闆！雞屎堆哪」印尼移工口音露餡 養雞場打工落網

移民署嘉義縣專勤隊獲報，中埔鄉1處養雞場疑違法雇用移工，昨天配合縣府社會局查察　雇主一度攔阻否認雇移工，沒想到，此時走出...

電信門市收包裹 竟是遙控炸彈

台北市大同區一家台灣大哥大電信門市，日前收到裝有爆裂物的包裹，隨後包裹被人用遙控器引爆，爆炸目標鎖定廖姓店長，所幸無人受...

台警在北車抬香港難民？刑事局追查移花接木

有臉書社團出現盜用台北市捷運警察隊演練壓制人犯照片，貼文「台灣黑警抬走台北車站香港難民」，刑事局分析上傳圖文的帳號，從動...

台北少觀所驚傳喋血 收容少年涉殺人未遂起訴

法務部台北少年觀護所驚傳喋血事件，一名收容少年因不滿另一名少年態度，去年12月趁對方在舍房與其他人爭吵之際，持美工刀攻擊...

影／假冒總統府「開後門」釣立委 刑事局研判境外駭客

多名立委上周收到以總統府名義寄出的電子郵件，要求填寫會議表，刑事局追查內含「開後門」惡意程式，恐竊取電腦資料，郵件寄送及...

工地地下4樓驚見腐爛男屍 死亡時間疑超過3天

新北市板橋區一處建築工地地下4樓，今天近中午發現一具已呈腐爛的男性遺體，因近日天氣炎熱，加上雨勢不斷，初步研判死亡時間疑...

影／台北市電信門市遭送爆炸包裹 店員救火畫面曝光

台北市大同區一家電信門市，前天下午收到疑似裝有爆裂物的包裹，隨後包裹在店內引爆，幸無人員受傷。警方今晨逮到親手交付包裹的...

「壯陽藥」有毒品反應脫光搜身？律師：違反比例原則

新北市一名男子在網路社群平台控訴，日前與友人在三重遭員警盤查，因友人身上攜帶「壯陽藥」，遭警方質疑是毒品被帶回搜身，過程...

北市電信門市收到炸彈包裹！ 警今晨逮涉案男子

台北市大同區一家電信門市前天驚見疑似炸彈包裹，幸不會引爆；巫姓男子涉嫌將裝有火藥和引信的包裹，匆匆放入該門市，警方循線逮...

營運以來首見！高雄輕軌失火飄焦味 運安會調查

高雄捷運公司輕軌27日上午一輛列車行進間失火冒煙還飄燒焦味，經列車人員緊急處置幸未釀傷亡，事故原因正由國家運輸安全調查委...

熱門新聞

不滿前夫勾搭別人…婦誘「分手炮」 剪斷他生殖器扔馬桶

女騎士等紅燈遇橫禍 聯結車從後撞上輾斃

網瘋傳「車險小常識」 警：注意車前狀況才是王道

蔡英文「論文門」案張惇涵挨告 法官勸他：不要自己扛

去年11月公告遞補苗栗縣議員 許櫻萍今一審判當選無效

八仙案首判賠 22歲少女獲賠717萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。