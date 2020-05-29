台警在北車抬香港難民？刑事局追查移花接木

有臉書社團出現盜用台北市捷運警察隊演練壓制人犯照片，貼文「台灣黑警抬走台北車站香港難民」，刑事局分析上傳圖文的帳號，從動態、個人資料及用字遣詞，研判是大陸廣東籍或香港人士的人頭帳號。

警方調查，臉書「香港漢奸活動觀察小組2.0」、「香港突發事件爆料區」等社團，最近大量流傳這些圖文，照片被移花接木，其實是前年9月25日媒體拍攝捷運警察演練。