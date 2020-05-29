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台警在北車抬香港難民？刑事局追查移花接木
有臉書社團出現盜用台北市捷運警察隊演練壓制人犯照片，貼文「台灣黑警抬走台北車站香港難民」，刑事局分析上傳圖文的帳號，從動態、個人資料及用字遣詞，研判是大陸廣東籍或香港人士的人頭帳號。
警方調查，臉書「香港漢奸活動觀察小組2.0」、「香港突發事件爆料區」等社團，最近大量流傳這些圖文，照片被移花接木，其實是前年9月25日媒體拍攝捷運警察演練。
刑事局偵七大隊第三隊主動追查，相關帳號的個人資料多顯示現居或來自香港，貼文出現「吾好搞啦」、「睇下面圖」、「好多你既同事都係大陸架」等廣東話用語，本月才開始有活躍動態，懷疑是境外網軍散播假訊息。
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