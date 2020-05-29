快訊

「幹天幹地幹命運」以外：戲王之王吳朋奉的精彩演繹

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台警在北車抬香港難民？刑事局追查移花接木

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

有臉書社團出現盜用台北市捷運警察隊演練壓制人犯照片，貼文「台灣黑警抬走台北車站香港難民」，刑事局分析上傳圖文的帳號，從動態、個人資料及用字遣詞，研判是大陸廣東籍或香港人士的人頭帳號。

警方調查，臉書「香港漢奸活動觀察小組2.0」、「香港突發事件爆料區」等社團，最近大量流傳這些圖文，照片被移花接木，其實是前年9月25日媒體拍攝捷運警察演練。

刑事局偵七大隊第三隊主動追查，相關帳號的個人資料多顯示現居或來自香港，貼文出現「吾好搞啦」、「睇下面圖」、「好多你既同事都係大陸架」等廣東話用語，本月才開始有活躍動態，懷疑是境外網軍散播假訊息。

有臉書社團出現盜用台北市捷運警察隊演練壓制人犯照片，貼文「台灣黑警抬走台北車站香港難民」，刑事局追查假訊息。圖／刑事局提供
有臉書社團出現盜用台北市捷運警察隊演練壓制人犯照片，貼文「台灣黑警抬走台北車站香港難民」，刑事局追查假訊息。圖／刑事局提供

香港 警察 廣東
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

勞動部:歡迎香港專業人才來台 檢討僑外生留台員額限制

美英澳加發涉港聯合聲明 中國大使館指干涉內政

國安法來了 路透：中國富豪撤資香港

陸警告若英國給香港人永久居留權 陸將反制

相關新聞

影／假冒總統府「開後門」釣立委 刑事局研判境外駭客

多名立委上周收到以總統府名義寄出的電子郵件，要求填寫會議表，刑事局追查內含「開後門」惡意程式，恐竊取電腦資料，郵件寄送及...

台北少觀所驚傳喋血 收容少年涉殺人未遂起訴

法務部台北少年觀護所驚傳喋血事件，一名收容少年因不滿另一名少年態度，去年12月趁對方在舍房與其他人爭吵之際，持美工刀攻擊...

台警在北車抬香港難民？刑事局追查移花接木

有臉書社團出現盜用台北市捷運警察隊演練壓制人犯照片，貼文「台灣黑警抬走台北車站香港難民」，刑事局分析上傳圖文的帳號，從動...

工地地下4樓驚見腐爛男屍 死亡時間疑超過3天

新北市板橋區一處建築工地地下4樓，今天近中午發現一具已呈腐爛的男性遺體，因近日天氣炎熱，加上雨勢不斷，初步研判死亡時間疑...

影／台北市電信門市遭送爆炸包裹 店員救火畫面曝光

台北市大同區一家電信門市，前天下午收到疑似裝有爆裂物的包裹，隨後包裹在店內引爆，幸無人員受傷。警方今晨逮到親手交付包裹的...

「壯陽藥」有毒品反應脫光搜身？律師：違反比例原則

新北市一名男子在網路社群平台控訴，日前與友人在三重遭員警盤查，因友人身上攜帶「壯陽藥」，遭警方質疑是毒品被帶回搜身，過程...

北市電信門市收到炸彈包裹！ 警今晨逮涉案男子

台北市大同區一家電信門市前天驚見疑似炸彈包裹，幸不會引爆；巫姓男子涉嫌將裝有火藥和引信的包裹，匆匆放入該門市，警方循線逮...

營運以來首見！高雄輕軌失火飄焦味 運安會調查

高雄捷運公司輕軌27日上午一輛列車行進間失火冒煙還飄燒焦味，經列車人員緊急處置幸未釀傷亡，事故原因正由國家運輸安全調查委...

94歲翁砍8旬妻 兒奪刀也傷

九十四歲藍姓老翁前天深夜在家與八十歲闕姓妻子爭吵，涉持水果刀砍殺妻胸、腹部各一刀，造成闕婦腸子外露，兒子搶刀時也被劃中腹...

「總統表哥」王光祥收2子彈遭恐嚇 警逮1嫌正追幕後者

大同市場派共主、有「總統表哥」稱號的三圓建設董事長王光祥，上月收到一分包裹竟裝著2顆子彈，他立刻報案；警方介入偵辦，拘提...

獨／大同經營權之爭 「總統表哥」王光祥竟收到兩顆子彈

就在大同經營權之爭鬧得沸沸揚揚之際，大同市場派共主、有「總統表哥」稱號的三圓建設董事長王光祥，日前竟收到兩顆子彈，恐嚇警...

越南茶夾帶400公斤安非他命 販毒集團包藏禍心遭重判

男子何建宏（42歲）涉嫌以進口茶葉為名義，從越南走私安非他命來台，去年被刑事局查獲，起出400多公斤安非他命，市價高達6...

熱門新聞

不滿前夫勾搭別人…婦誘「分手炮」 剪斷他生殖器扔馬桶

獨／大同經營權之爭 「總統表哥」王光祥竟收到兩顆子彈

女騎士等紅燈遇橫禍 聯結車從後撞上輾斃

上山採藥 人妻車震太猛出人命

蔡英文「論文門」案張惇涵挨告 法官勸他：不要自己扛

國1北上44公里國光客運、連結車追撞 司機骨折共8人送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。