臉書流傳港人在北車遭警抬走 刑事局：假訊息

刑事局今天表示，有網友在臉書散布警察在台北車站抬走香港人案，經查為假訊息，貼文是虛設帳號，研判應是中國臉書社團網軍，專門透過媒體發布圖片，搭配不實文字內容。

警政署刑事警察局發布新聞資料指出，接獲通報有人在社群網站臉書（Facebook）散布假訊息案，內容提及「台灣黑警抬走台北車站香港難民」並附照片，經查是網友意圖誤導讀者，刻意製造台灣警察暴力逮捕無辜民眾假象。

刑事局查出，多數貼文者是虛設帳號，從使用者用字遣詞研判貼文應是中國或香港民眾，且使用者個人資訊都顯示現居或來自香港，部分帳號未顯示國籍或居住地，經清查使用者貼文內容發現，都是發表傾向親中文章。

刑事局研判帳號擁有者應是中國臉書社團網軍，專門透過台灣媒體發布圖片，搭配不實文字內容，企圖從境外影響台灣民眾對政府信心，呼籲民眾切勿散播或轉傳不實訊息，以免觸法。

台北市捷運警察隊也發新聞資料表示，網路社群流傳一張警察在台北車站抬人的照片，經查照片是民國107年9月間，針對站務、保全辦理突發事件應變訓練及狀況處置的模擬演練，照片是媒體拍攝演練過程，呼籲網友勿再轉傳不實訊息、影片，以免引起民眾不必要恐慌。