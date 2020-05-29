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「幹天幹地幹命運」以外：戲王之王吳朋奉的精彩演繹

送爆裂物包裹至電信中心 警依殺人未遂送辦

中央社 / 台北29日電

巫姓男子日前把包裹送至台北市延平北路3段某民營電信公司特約服務中心，並由店員代收，事後包裹忽然爆裂，幸未造成傷亡。警方隨即逮捕39歲巫男，訊後依殺人未遂等罪送辦。

台北市警察局大同分局今天召開記者會，偵查隊長謝志鑫說，27日下午獲報，延平北路3段的某間電信特約服務中心接獲不明包裹，包裹事後爆裂並產生濃煙。

警方到場後通知鑑識中心等防爆人員協助，確認爆裂物不會再發生爆炸後，立即進行採證，並調監視器追緝犯嫌。

警方發現犯嫌為一名男子，案發前騎機車到現場，進入店內後指名要把包裹交給店長，但因未找到人，直接把包裹交給店員後離開。店員收到包裹，才放在辦公室桌上，沒多久包裹就爆裂並出現濃煙，所幸未造成人員傷亡。

警方從車牌掌握巫姓男子涉案，前往萬華區青年路住家逮人，並在屋內查扣疑製造爆裂物等材料。巫男遭逮後供稱，因家人認識店長，刻意要讓家人難堪才涉案。

警方初步分析，爆裂物內容為大型鞭炮加火柴。警訊後依違反公共危險罪及殺人未遂罪嫌把巫男移送士林地檢署偵辦。警方強調對任何暴力犯罪絕不寬待，巫男製造並放爆裂物已嚴重違法，呼籲大眾不要挑戰公權力。

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