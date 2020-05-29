台北少觀所驚傳喋血 收容少年涉殺人未遂起訴

法務部台北少年觀護所驚傳喋血事件，一名收容少年因不滿另一名少年態度，去年12月趁對方在舍房與其他人爭吵之際，持美工刀攻擊對方頸部，造成15公分深度撕裂傷；案發後，所方啟動緊急外醫程序，保住被害少年性命，而砍人的少年因涉犯重罪，經少年法院裁定移送後，被新北地檢署起訴殺人未遂罪。

根據矯正署規定，收容舍房嚴禁一切刀械棍棒凶器。對於少年私藏刀械一事，台北少年觀護所則承認管理疏失，指美工刀可能是收容少年做勞作後夾帶進舍房，已懲處未做好檢身工作人員，未來也會加強收容少年的輔導工作。

據了解，少年所持的美工刀是其他收容少年在別的舍房尋獲，因有人借用，才會藉勞動服務機會，輾轉傳遞到其舍房，收納在被害少年鉛筆盒內。

調查人員發現，這起衝突起先與砍人的少年無關，而是被害少年與其他人在爭吵，但因為爭吵不休，又有其他人掀桌表達不滿，導致他突然想起先前被害少年態度不佳的過往，心生不滿之下，持從對方鉛筆盒取出美工刀攻擊，幸舍房主管即時發現制止，傷害才未擴大。