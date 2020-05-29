屏警查獲製毒工廠 背後金主是地方富二代
屏東縣警察局今天宣布在屏東市建國路一處民宅及貨櫃屋內查獲製毒工廠，起出甲基安非他命毒品15公斤、市價約2000萬元，警方查出背後金主是屏東市的富二代，全案擴大追查。
警方指出，呂姓、陳姓及楊姓犯嫌等3人，因覬覦製造第2級毒品甲基非他命豐厚利潤，利用麻黃素（俗稱大料）提煉為第2級毒品甲基安非他命，再轉賣他人牟取不法利益，警方接獲情資後，組成專案追查。
警方上月底見時機成熟，在屏東市建國路一處民宅及貨櫃屋內查獲呂姓嫌犯，現場查扣毒品甲基安非他命15公斤、市價約2000萬元及製造器具，循線拘提陳姓及楊姓犯嫌到案，全案才偵破。
警方追蹤調查，發現製毒工廠背後金主是屏東市的富二代，認為製毒有利可圖，投資500萬元製毒，警方正擴大偵辦。
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