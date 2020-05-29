影／台北市電信門市遭送爆炸包裹 店員救火畫面曝光

台北市大同區一家電信門市，前天下午收到疑似裝有爆裂物的包裹，隨後包裹在店內引爆，幸無人員受傷。警方今晨逮到親手交付包裹的巫姓男子，他稱該門市的廖姓店長與他的胞兄是朋友，因兄弟不合，才嫁禍給廖。警方詢後依公危、殺人未遂罪嫌將巫送辦。

警方調查，巫男（39歲）平時在工地打臨工，本月27日下午4點多，他騎機車到延平北路三段一家電信門市，將裝有疑似爆裂物的包裹，親手交付門市人員，要求其轉交廖姓店長，便匆匆離去。

門市人員不疑有他，將包裹放在廖姓店長辦公桌上，1小時後包裹突爆炸，在場人士嚇得跳開報案。大同警方趕抵，立刻疏散人員，鑑識小到場勘驗後，確認該爆裂物不會引爆，解除危險。

警方調閱監視器鎖定巫男的車牌，今天凌晨0時許在他的萬華住家逮人，並查扣土製炸彈成品、半成品、遙控器、引信及火藥。

巫男坦承犯行，稱不滿他的胞兄已久，兩人有嫌隙；而廖姓店長正是他的胞兄朋友，才嫁禍給廖。

巫男說，當天交付包裹後，在門市外徘徊，遲遲未見廖出現，因等不及，1小時後使用遙控引爆；包裹內火藥是從鞭炮取下，引信及遙控器則是在網路上購買，製作方式是從網上自學。