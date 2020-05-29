「壯陽藥」有毒品反應脫光搜身？律師：違反比例原則

新北市一名男子在網路社群平台控訴，日前與友人在三重遭員警盤查，因友人身上攜帶「壯陽藥」，遭警方質疑是毒品被帶回搜身，過程中員警卻要求「翻開包皮」、「露出屁眼」檢查，質疑是否有不當搜索、侵害人權；新北市保安警察大隊昨日回應，過程皆依法處理，當事人也有簽同意書才會進行搜身，且全案因涉及毒品危害防制條例，已將當事人移送偵辦。

曾任新北、台北地檢署主任檢察官，明永聯合法律事務所主持律師絲漢德指出，搜索必須就合法範圍內搜索，本案就當事人陳述來看，已違反搜索比例原則，恐涉及刑法第307條「不依法令搜索他人身體」違法搜索與第304條「強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者」的強制罪。

絲漢德認為，搜索是針對刑事犯罪，警方初步驗出當事人的「壯陽藥」有三級毒品卡西酮陽性反應，但目前持有、吸食三級毒品屬於行政罰，對於行政罰的案件，警方為何進行刑事搜索的偵查手段，恐怕有必要說明。

絲漢德指出，即使當事人同意並簽署自願同意搜索書，搜索仍必須要符合手段、目的，不得逾越比例原則；除非有另外接獲情資、有線報傳出當事人販毒、將毒品藏在私處，否則警方要求當事人脫光衣服、「翻開包皮」、「露出屁眼」等，恐已屬於不依法令搜索、違反比例原則。

德益法律事務所所長黃仕翰指出，即使警方持有搜索票，搜索票上包含身體，也不能逾越必要程度，無故要求當事人脫光衣服，同意搜索也要注意手段適當跟必要性；本案當事人若覺得人權遭到侵害，可依法提出民事侵權損害賠償。

資深法官也表示，如果案件沒特殊需求或原因，例如有情資證據顯示夾帶大量毒品，可能把毒品放在體內，本案搜索手段違反比例原則，更何況這部分同意搜索，恐怕也會逾越同意範圍；法官認為，支持警察強勢執法，違法執法不等同強勢執法，強勢執法仍要在合法範圍。

據查證，事件發生在本月22日晚間10時許，2名男子駕駛1輛汽車違停在三重區龍門路上的紅線，員警上前盤查時覺得形跡可疑，要求配合搜查，卻在中央扶手發現1盒不明藥物；其中持有不明藥物的蔡姓男子向警方解釋，該藥物是從國外網站買來的壯陽藥，卻讓員警懷疑。

員警以驗毒試紙測試不明藥物，赫然發現呈現卡西酮反應，隨即以毒品現行犯將蔡男帶回警局調查，同時蔡男的友人也要求隨行，並在警局內經蔡男簽署搜查同意書後，依照SOP進行搜身。

但蔡男的友人不滿在網路上控訴，當時員警搜身的方式竟是要求當事人除了全身脫個精光，連內褲也必須褪下，甚至被要求「翻開包皮」、「露出屁眼」，即使他只是在旁陪伴蔡男被搜身，也不禁質疑是否為正常程序，可不可以拒絕，或是如果不配合是否會被扣上「妨礙公務」的犯行。