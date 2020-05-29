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北市電信門市收到炸彈包裹！ 警今晨逮涉案男子
台北市大同區一家電信門市前天驚見疑似炸彈包裹，幸不會引爆；巫姓男子涉嫌將裝有火藥和引信的包裹，匆匆放入該門市，警方循線逮人，又在他住處查扣土製炸彈成品，目前將他帶回詢問，釐清涉案動機。
警方調查，巫男（39歲）本月27日下午5點多，騎車到延平北路三段一家電信門市，將裝著火藥和引信的包裹，匆匆放入門市再離開；門市人員拆封驚見疑似爆裂物報案。
大同警方獲報趕抵，先疏散現場所有人員，並通知刑事局偵五隊防爆人員到場勘驗；經確認，該包裹不會引爆，沒有危險性，解除警報。
警方調閱監視器鎖定巫男行蹤，今天凌晨在台北市萬華區逮人，將他押解回住處蒐證後，又查扣土製炸彈成品、半成品、遙控器、引信及火藥。
警方目前帶他回分局偵詢，釐清涉案動機，將依公共危險罪嫌送辦。
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