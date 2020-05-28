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「總統表哥」王光祥收2子彈遭恐嚇 警逮1嫌正追幕後者
大同市場派共主、有「總統表哥」稱號的三圓建設董事長王光祥，上月收到一分包裹竟裝著2顆子彈，他立刻報案；警方介入偵辦，拘提一名黎姓涉案男子，依恐嚇罪嫌將他送辦，檢察官聲押獲准。
警方調閱監視器發現，黎男（51歲）涉嫌送子彈，上月30日將他拘提；黎供稱，是不滿王光祥，才想給他教訓。警方詢後依恐嚇等罪嫌將他送辦，檢察官聲押獲准。
據了解，王是跟北市刑大報案，市刑大轉由中山分局偵辦；檢警不排除有幕後主使者，曾懷疑47歲陳姓男子是共犯，不過經調查，陳男與此案並無明確關聯，向上溯源中。
位於台北市中山區南京東路的三圓建設公司，是上月17日收到一份包裹，外觀包了一層又一層，不料拆封之後竟是2顆子彈，恐嚇意味十足；董事長王光祥也嚇到報案。
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