建設公司董事長收2顆子彈 檢警逮2人追教唆者

大同公司經營權之爭正持續，市場派共主、有「總統表哥」之稱的三圓建設董事長王光祥，日前卻收到兩顆子彈，因極具恐嚇意味，台北市警方獲報後展開偵辦，目前已逮獲兩嫌。

一名男子4月17日親自送貨到位在台北市南京東路上的三圓建設公司，公司秘書拆開包裹卻發現裡頭裝有兩顆子彈，極具恐嚇意圖，王光祥得知後也嚇一跳，遂向台北市警方報案。

警方獲報後不敢大意，旋即展開偵辦，案發後13日就循線將當時負責送貨的一名51歲黎姓男逮捕到案。黎男落網時，對於涉案坦承不諱，供稱單純是因看不慣王光祥的作為，才自己找了兩顆子彈恐嚇對方。

不過，檢警認為黎男供詞可信度太低，便進一步過濾黎男通聯紀錄，發現一名47歲陳姓男子，在案發前後與黎男有過密集聯繫，警方5月19日又循線將陳男逮捕。