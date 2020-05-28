建設公司董事長收2顆子彈 檢警逮2人追教唆者

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

大同公司經營權之爭正持續，市場派共主、有「總統表哥」之稱的三圓建設董事長王光祥，日前卻收到兩顆子彈，因極具恐嚇意味，台北市警方獲報後展開偵辦，目前已逮獲兩嫌。

一名男子4月17日親自送貨到位在台北市南京東路上的三圓建設公司，公司秘書拆開包裹卻發現裡頭裝有兩顆子彈，極具恐嚇意圖，王光祥得知後也嚇一跳，遂向台北市警方報案。

警方獲報後不敢大意，旋即展開偵辦，案發後13日就循線將當時負責送貨的一名51歲黎姓男逮捕到案。黎男落網時，對於涉案坦承不諱，供稱單純是因看不慣王光祥的作為，才自己找了兩顆子彈恐嚇對方。

不過，檢警認為黎男供詞可信度太低，便進一步過濾黎男通聯紀錄，發現一名47歲陳姓男子，在案發前後與黎男有過密集聯繫，警方5月19日又循線將陳男逮捕。

陳男到案時供稱，他與黎男只是好友，所以才常聯絡，否認涉及大同公司經營權紛爭，也不知道子但是哪來的。因檢方認為全案仍有諸多疑點，目前黎男仍被羈押中，陳男則在訊後以20萬元交保。

三圓建設機構董事長王光祥在地產界輩分甚高，是大同市場派大股東。圖／報系資料照片
三圓建設機構董事長王光祥在地產界輩分甚高，是大同市場派大股東。圖／報系資料照片

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