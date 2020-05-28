越南茶夾帶400公斤安非他命 販毒集團包藏禍心遭重判

男子何建宏（42歲）涉嫌以進口茶葉為名義，從越南走私安非他命來台，去年被刑事局查獲，起出400多公斤安非他命，市價高達6億元。南投地方法院今天依危害毒品防治條例，判處販毒集團何建宏、林瑞忠等4名嫌犯14.5年至9年不等徒刑。

南投地檢署調查，香港籍男子徐國強（另案偵辦中）2018年1月委託何建宏從越南走私安非他命到台灣，徐國強負責安非他命來源，何建宏則設法進口越南茶葉為名義走私安非他命來台。

何建宏吸收林瑞忠以及陳詣、徐證修等人，到越南平陽省將包裝好茶葉拆封，裝進安非他命再重新包裝、封口，以海運將貨櫃運到台中港，再運到南投縣竹山鎮倉庫存放。

去年2月，陳詣等人在越南平陽省將安非他命裝到制式包裝的茶葉真空包裝，再以層層紙箱包裝掩人耳目總計100箱，連同一般茶葉罐共400箱一起裝入貨櫃中，自越南出發，3月29日抵達台中港後，再運到竹山鎮倉庫存放。

南投警方和刑事警察局掌握情資，一路尾隨到竹山倉庫，當場查獲400包藏有安非他命的茶葉，總重402公斤，檢警檢視安非他命包裝印有「觀音王」中文字，懷疑來源是泰國、緬甸、寮國金三角，近年東南亞安非他命製造重心，將情資通報越南警方，追查上游工廠。

南投地院今天宣判，認為何建宏、林瑞忠、陳詣、徐證修等四人違反毒品危害條例，且安非他度純度高達98%，流入市面將嚴重危害社會秩序及國人健康