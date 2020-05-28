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男上網控警違法搜身侵犯人權 警：驗出毒品反應

聯合報 / 記者巫鴻瑋王長鼎／新北即時報導

新北市一名男子在網路社群平台控訴，日前與友人在三重遭員警盤查，因為友人身上攜帶「壯陽藥」，遭警方質疑是毒品而被帶回搜身，但過程中卻被員警要求「翻開包皮」、「露出屁眼」檢查，質疑是否有不當搜索、侵害人權；新北警方今日回應，過程皆依法處理，當事人也有簽同意書才會進行搜身，且全案因涉及毒品危害防制條例，已將當事人移送偵辦。

據查證，事件發生在22日晚間10時許，2名男子駕駛1輛汽車違停在三重區龍門路上的紅線，員警上前盤查時覺得形跡可疑，因此要求民眾配合搜查，卻在中央扶手發現1盒不明藥物，其中持有不明藥物的蔡姓男子向警方解釋，該藥物是從國外網站買來的壯陽藥，但卻讓員警懷疑。

員警以驗毒試紙測試不明藥物，赫然發現呈現卡西酮反應，隨即以毒品現行犯將蔡男帶回警局調查，同時蔡男的友人也要求隨行，並在警局內經蔡男簽署搜查同意書後，依照SOP進行搜身。

但蔡男的友人不滿在網路上控訴，當時員警搜身的方式竟是要求當事人除了全身脫個精光，連內褲也必須褪下，甚至被要求「翻開包皮」、「露出屁眼」，即使他只是在旁陪伴蔡男被搜身，也不禁質疑是否為正常程序，可不可以拒絕，或是如果不配合是否會被扣上「妨礙公務」的犯行。

對此新北市警方回應，蔡姓當事人攜帶並自稱所謂的「壯陽藥」，確實驗出三級毒品卡西酮陽性反應，為了避免當事人身上還藏有其他非法藥物，因此經過當事人同意並簽署自願同意搜索書後，才由員警在私密空間進行全身搜身檢查，過程符合毒品搜查程序進行，而依據搜查結果，再行抽血及驗尿，同時依照違反毒品危害防制條例，將當事人移送偵辦。

男子遭查獲疑似毒品的不明藥物，但堅持只是壯陽藥，全案已依毒品危害防制條例移送偵辦。記者巫鴻瑋／翻攝
男子遭查獲疑似毒品的不明藥物，但堅持只是壯陽藥，全案已依毒品危害防制條例移送偵辦。記者巫鴻瑋／翻攝

毒品 違停

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