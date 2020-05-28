市值百萬毒品堆住處 「藥」命工程師落網

年約40歲的王姓男子平時從事技術維修工作，數年前見販毒能快速牟利，便透過管道取得毒品來販售，自己也偶爾吸毒放鬆；警方日前查獲王男下游毒品藥腳後，循線溯源鎖定王男，昨天上午6時許至其住處搜索，當場查獲大量毒品，警詢後將其依法送辦。

警方調查，王男正職為技術維修工程師，近年卻透過管道私下進口毒品，再向下游販牟利。他專挑捷運站作為交易地點，利用人潮作為掩護，將毒品安非他命以每公克1800元價格賣出，大麻則以市場進價加上1000元售出。

據了解，台北市警方上個月偵辦毒品案件時，查獲一名曾向王男買毒的毒品藥腳，進一步溯源後鎖定王男身分；經數日蒐證，昨天上午見時機成熟，前往王男位於新北市土城區的住家執行搜索，當場發現王男將價值百萬的毒品放置在家中一只防潮箱內。

警方發現，王男行事小心謹慎，雖販毒近3年，不法所得初估數百萬元，卻無毒品相關前科，就連住在一起、每天朝夕相處的家人都未察覺王男竟是毒品藥頭，低調作風令人嘖嘖稱奇。

警方在現場查扣安非他命（毛重1214.96公克）、大麻（毛重95.04公克）、搖頭丸（毛重2.47公克）及愷他命（毛重108.97公克）等毒品，並將王男帶返警局偵詢，王對販毒情事坦承不諱，並表示他吸毒僅是為了放鬆或助興，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。