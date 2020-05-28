咬出毒品上游被逼簽本票 搶內湖銀樓還債3人遭訴

北市內湖區一家銀樓今年2月遭歹徒行搶，檢警查出，李姓、趙姓、邱姓男子，涉嫌共同策劃搶銀樓，派出李、趙2人實施搶奪、邱負責接應，搶走周姓老闆的1條麻花金項鍊和龍形金墜子，價值約14萬餘元。士林地檢署日前偵結，全案依搶奪罪嫌起訴3人。

起訴指出，李因咬出毒品上游是趙，遭趙要求須付20萬元彌補委任律師費，加上趙在2月得入獄服刑，要求李儘速還錢，開車載著李四處尋求解決辦法。

趙供稱，2月22日上午9點，歐姓朋友陪他前往內湖一家銀樓，由歐出面以2000元典當他的貔貅玉飾，趙藉機觀察、了解銀樓還近，且得知須由老闆解鎖後才能開啟安全門鎖。

當日中午12時許，趙在超商要求李簽下40萬元本票，下午2時許，兩人到汐止區一家修車廠修車，繼續討論還債務事宜，當時歐的朋友邱男在場，3人涉嫌共同謀議由李下手搶銀樓，趙在場配合掩護，邱在外開車接應等行搶計畫。

檢警調查，趙在銀樓附近的超商叫計程車，由李搭車去銀樓，趙再搭乘邱開的車在銀樓附近繞圈，直到李進銀樓後，趙隨即下車，邱在附近等待接應。

李假裝看中1條麻花金項鍊，約2兩重、價值13萬元，還有1只價值1萬7千元的龍形金墜子，由老闆取出觀覽試戴。趙這時向老闆謊稱，上午典當貔貅玉飾時，把1個佛珠丟在垃圾桶，要找尋佛珠，又假意選定1條萬元手鍊給女友，要返回車上拿錢，騙老闆開起銀樓大門。

李趁門打開，搶走金項鍊、墜子奪門而出，還推出趙，阻擋老闆追捕。李得手後，一路狂奔至馬路，打贓物丟進邱男駕駛車輛的右後車窗。

邱隨即開車逃逸，但卻等不到2人赴約，透過媒體報導發現事跡敗露，當日下午把金墜子送給陳男還債，隔日凌晨4時許拿著金項鍊投案，警方也陸續緝獲李、趙2人。

根據銀樓監視器畫面，趙、李多次用眼神互通訊息，利用老闆不注意時，短暫交談，趙請老闆開門後，示意李要離開。另，超商監視器拍下，李搶到說後，丟進邱駕駛的汽車內。