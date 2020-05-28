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美商業通緝犯來台躲13年 變烹飪大師教學生做漢堡
美國籍男子Christian因商業竊盜案被通緝，他潛逃來台長達13年，在廚具公司上班，曾到大學教學製作漢堡，搖身一變「烹飪大師」，刑事局接獲美方請求逮捕他，上周遣送返美。
根據美方提供情資，Christian（42歲）涉嫌違反商業竊盜及逃離監管罪，被加州法院發布通緝，他冒用一名加拿大籍男子身分，2007年5月18日持其護照從美國洛杉磯飛來台。
刑事局調查，Christian定居台中市，與一名台籍女子交往，2016年因家暴案被發布通緝，他搬到高雄市，任職一家廚具公司。
去年9月，他受邀到南部某大學參加「大師講座」活動，教餐旅系學生做漢堡，自稱從美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）烹飪學程畢業，校方渾然不知他被通緝。
美國在台協會去年4月提供情資給刑事局，刑事局國際科第二隊比對入境資料，去年6月在高雄逮捕他，他因家暴及移民法案入監服刑10個月，出獄被轉至移民署南投收容所。
他非法居留，被移民署驅逐出境，刑事局與美方協調，上月22日將他押往桃園機場，送上機飛回洛杉磯，美國警方待他落地後逮人。
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