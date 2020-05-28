彰化街友斥遛狗女子被逼下跪遭打死 檢方起訴3人

彰化縣溪湖鎮54歲梁姓男街友今年3月28日凌晨在公園內與遛狗的李姓女子發生口角，女子去請來廖姓、何姓友人討公道，廖男、何男以鐵棍痛毆梁男逼其下跪道歉，造成梁男脾臟破裂致死，彰化地檢署依傷害致死罪起訴廖男等3人。

梁姓街友是在3月28日清晨6點多被發現倒臥在溪湖鎮湖東公園，已氣絕身亡，原以為是路倒街友，經檢察官率法醫相驗，發現梁男有不明挫傷和瘀傷，解剖後發現梁男是因脾臟破裂出血性休克死亡，認為案情不單純而調查發現，當天凌晨公園有爭吵聲，即傳訊另一名蔡姓街友進行追查，發現廖男等涉有重嫌。

檢警調查發現，28日凌晨12點多李女（57歲）與友人許女帶著廖男養的獒犬到公園遛狗，遇到在公園喝酒休息的街友梁男與蔡男，二人被狗嚇到，和二女發生口角，李女即回去向廖男（51歲）、何男加油添醋說，梁蔡兩人說「若狗咬到他們，就要用刀割她們的喉嚨，還要強姦她們」，廖聽後非常生氣即帶著金屬棍去找兩人算帳，何男與李女也尾隨其後。

廖男與何男即令梁蔡二人跪下道歉，蔡男先跪下，廖、何見梁男未跪，即兇狠的用金屬棒痛打梁男，蔡男即求情說「不要再打了，再打會打死人」，蔡男也被打，直到梁男跪下後，二人才停手離去，雖警方據報到場，但梁與蔡均不想聲張，直說沒事，他們休息一下就好，直到清晨梁男被發現倒臥公園已死亡。