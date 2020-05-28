分屍還怪法官不對？ 以色列凶手遭訓「來台拚命違法」

加拿大男子顏柏萊因毒品買賣糾紛，遭同夥分屍，兩天後經飼養的小狗引路，友人才在新店溪畔發現遺體。涉殺人、毀棄屍體和幫助傷害等罪的三名外籍男子和男子吳宣，分別被判6月至無期不等刑期。台灣高等法院今審理，以色列籍主嫌孫武生因頻質疑法官曾德水的提問，曾斥「都是中華民國法官不對？」、「來台拚命違法」，公訴檢察官也批評孫「連證人的證詞也想翻盤？」。

孫武生（40歲）平時除在政治大學上課，也開刺青工作室、教英文，有工作時，月薪6至7萬元。檢方起訴指出，顏柏萊因妻子（已歿）曾在孫武生的刺青店上班而結識，因都有抽大麻的習慣，成了販毒合作夥伴，並與班特（美籍）、何傑生（美籍）、吳宣（本國籍）等人漸漸發展成組織。

顏因前年5月持毒被逮僅受勒戒處分，有意退出販毒生意又不肯交出客戶名單，遭孫武生懷疑是警方線民，前年8月21月在河濱公園遇害。

審理時，班特表示，案發當天他與孫武生一起前往河濱公園找顏柏萊，三人聊了一陣子，突然有人放煙火，孫武生就拿出線鋸勒住顏的脖子，並用美工刀劃破顏的氣管，事後才跑到附近找何傑生拿衣服和汽油滅證，也是事後才知吳宣在對岸。何傑生和吳宣承認幫忙買刀、送東西和把風，並稱是聽孫武生指示，事前不知道這些東西是用來殺人分屍，知情後不敢張揚是怕自己也遇害。

孫武生辯稱，班特才是幕後主使者，並指其他人因害怕而不敢說出實情；新北地院查出孫武生曾傳把風定點給吳宣，裝衣物的包包也是他事先準備再交給何傑生，未採信他的說法。孫武生犯殺人、毀棄屍體罪，一審分處無期、3年6月徒刑，褫奪公權終身；協助孫武生行凶的班特也與孫武生同罪，應執行12年6月徒刑；幫忙運送乾淨衣物、汽油的何傑生與在公園對岸把風的吳宣則因幫助傷害罪，各處1年6月和6月刑期。四人因販毒另涉洗錢罪嫌部分無罪。

因上回高院開庭時，孫武生藉猶太教節日主張「不能開庭」，今天法官特地詢問班特和何傑生孫平時的宗教信仰、是不是有做禮拜？班特說，未目睹孫武生上猶太教堂或以宗教儀式拒絕和他們出門，星期五、六還常常去夜店「Triangle」。孫則說台北只有一間猶太教堂，他有定期去，班特和何傑生是基督教徒，不了解他的信仰。

法官也詢問孫「你的記憶好不好？」，孫反問「你問的目的是什麼？」；法官現場勘驗被告們的身高，孫武生也抗議法官不是專業體檢人員，並指自己雖有190公分，但班特從美國特種部隊退役、每周都健身。