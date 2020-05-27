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影／持玩具槍搶兆豐銀行得手19萬 搶匪今嘉義落網
台中市兆豐銀行中科分行本月22日中午驚傳搶案，一名男搶匪持玩具槍闖入銀行，喝令行員「搶劫、不准動」，搶走19萬餘元現金後騎車逃逸，做案過程不到3分鐘。警方追查多日，今天下午在嘉義逮捕一名涉案44歲朱姓男子，並起出作案用玩具手槍與剩餘贓款14萬餘元，全案依強盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。
本月22日中午12時10分，朱男頭戴黑色鴨舌帽、口罩，身穿深藍色有反光條的兩件式雨衣，他將機車停在銀行後方卸貨區後，走樓梯到2樓進入中科分行，沒多久就在大廳亮槍，大喊「搶劫！不准動！」搶匪接著翻越櫃檯，拿出黑色袋子搜刮財物，過程中並未開槍，有行員機警按下警示鈴，但仍被搶走19萬3274元，整起犯案過程約2分多鐘。
保二總隊第三大隊大隊長邱忠俊表示，歹徒警覺性強，經多次變裝，逃逸到豐原、彰化、新竹及嘉義等多處躲藏，經專案小組沿途調閱監視器，今日下午1時33分，在嘉義火車站前逮捕一名疑涉案朱男，並於身上起出犯案用玩具手槍一把，搶來的贓款還剩下14萬餘元，花掉的贓款幾乎用於交通、吃喝等逃亡上，全案移送地檢署偵辦。
據了解，朱男沒有前科，在西屯一處眷村租屋，但居無定所，常以網咖為家，他以打臨工維生，經濟拮据，房租自1月積欠至今，疑因負債而鋌而走險；由於朱自幼居住於台中市大雅區，因有地緣關係而到中科分行行搶，他犯案後將車棄置於大雅區中清路，後搭車逃逸到彰化、新竹、嘉義等多處躲藏。至於確切犯案動機，有待檢警進一步偵訊釐清。
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