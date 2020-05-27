軍士官涉網攻軍方電腦 調查局：非以共諜罪法辦

調查局今天表示，媒體報導國防部資通電軍人員於漢光33號演習期間，因扮演紅軍駭客身分遭調查局以共諜罪法辦，並非事實，本案已依刺探收集國防秘密等罪嫌移送高檢署。

媒體報導，國軍於民國106年進行漢光演習，其中參與演習的5名軍士官負責扮演假想敵，負責攻擊軍方電腦資訊設備，但演習結束後，軍方電腦仍持續遭攻擊，甚至有部分資料遭下載，因此向調查局報案。

調查局發布新聞稿表示，本案是國防部資通電軍指揮部多名軍士官，涉嫌於106年間非法取得國軍具管理權限人員帳號密碼表單後，多次於「非演習期間」查詢及下載列屬「國防秘密」資訊。

調查局表示，涉案軍士官是涉犯刑法第111條第1項即外患罪章的「刺探收集國防秘密」及刑法第358、361條「妨害電腦使用」等罪，已於108年11月移送台灣高等檢察署偵辦。