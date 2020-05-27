藍議員告發 控罷韓團體送乾洗手隨身瓶涉賄選

罷韓投票倒數，多名國民黨高市議員今天檢附蒐證影音檔及照片等證據至雄檢，告發罷韓團體發送乾洗手抗菌酒精隨身瓶及罷韓文宣涉嫌賄選，違反選罷法，案由雄檢受理將分案偵辦。

國民黨高雄市議員邱于軒下午偕同黨籍議員宋立彬、李雅芬、陳若翠、陳玫娟、黃柏霖由律師陪同至高雄地檢署按鈴控告罷韓團體涉嫌賄選，違反選罷法。

邱于軒指出，她收到市民提供情資顯示，高市楠梓區清豐里出現罷韓疑似賄選行為，現場同時發放罷韓文宣與市價超過新台幣200元的乾洗手抗菌酒精隨身瓶，發送過程更進行人別詢問針對特定戶籍、有投票權者進行發放。

邱于軒認為，由於此舉已構成期約賄選要件，她因此站出來告訴高雄市民並提告，希望檢方查辦到底。

邱于軒表示，民眾在網路上發現疑似賄選情資提供給她後，她24日自行前往蒐證發現，清豐里當天下午2時餘至4時於里內多處有戴口罩的人員發送乾洗手抗菌酒精隨身瓶，同時發送罷韓文宣並要求6月6日要出來投票，顯然已觸法，檢方應積極偵辦，遏止歪風。

她還表示，證據顯示他們有系統地在當地鄰里進行賄選，肆無忌憚地按投開票所進行布建，檢方這時不該再姑息面對。現在的高雄在警政署長陳家欽所說的黑道監票傳聞介入前，已出現賄選。高雄現在應該不是黑影幢幢而是「賄聲賄影」。

邱于軒也告訴市民，如果不小心拿到這些乾洗手抗菌酒精隨身瓶，請快向相關單位自清，以免觸法。

Wecare高雄發起人尹立對此接受媒體訪問表示，Wecare高雄進行罷韓選舉活動都符合法令規定，上街發放黃絲帶、貼紙及小面紙，並沒有發放乾洗手抗菌酒精隨身瓶，不曉得邱于軒所指的罷韓團體涉及賄選是什麼，呼籲司法查明本案真相。