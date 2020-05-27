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影／兆豐銀中科分行遭搶19萬元 警方今逮捕涉案男子

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市大雅區兆豐銀行中科分行本月22日中午驚傳搶案，一名男搶匪持短槍闖入銀行，喝令行員「搶劫不准動」，搶走19萬餘元現金後騎車逃逸，做案過程不到3分鐘。警方今天逮捕一名涉案男子，全案正由檢警進一步偵訊釐清案情。

22日中午12時10分，一名男子頭戴黑色鴨舌帽、口罩，身穿深藍色有反光條的兩件式雨衣，走樓梯到中科分行2樓，沒多久就在大廳亮槍，大喊「搶劫！不准動」，現場行員和民眾見歹徒有槍，全都嚇傻了。搶匪接著翻越櫃檯，拿出黑色袋子搜刮財物，過程中並未開槍，有行員機警按下警示鈴，但仍被搶走19萬3200元，整起犯案過程不到3分鐘。

保二總隊第三大隊副大隊長周志安表示，搶匪是名男性，身高約170公分，體型微胖，他將機車停在銀行後方卸貨區後，走樓梯至2樓銀行持短槍搶劫，得手後再走下樓。今天下午逮捕一名疑涉案男子，後續正由檢警偵訊釐清案情中。

台中市大雅區兆豐銀行中科分行本月22日中午驚傳搶案。記者余采瀅／攝影
台中市大雅區兆豐銀行中科分行本月22日中午驚傳搶案。記者余采瀅／攝影

搶劫 口罩 男性

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