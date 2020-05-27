影／兆豐銀中科分行遭搶19萬元 警方今逮捕涉案男子

近日引發警界議論紛紛的時事，當屬本月上旬警政署所召開的某次主管會議。參與該會議者為警政署高層，他們聚在一起商討的事件，不是如何認真改革當前警政體系不當的績效與獎懲引發的問題，而是檢討起警方體系內的反對意見。

2020-05-27 10:02