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影／債務糾紛砸店毀車 羅東街頭上演追車開槍

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭冬山路三段與五段路口昨晚發生砸店毀車糾紛，疑因欠債不滿被催討，前往債主所經營的人力派遣公司砸店洩憤，隨後上演飛車追逐，嫌犯還朝車外開了一槍。羅東警方連夜偵辦，經調閱路口相關監視器，已鎖定2犯嫌，全力查緝到案。

警方調查，許姓及簡姓犯嫌這個月向胡姓被害人借20萬元，約定一周後償，但對方只還了7萬元，因債務尚未還清，經胡姓被害人多次索討，造成許姓及簡姓心生不滿，竟夥同不詳男子共4人駕車在昨晚8點多，連續2次到被害人所經營的人力派遣公司砸店洩憤，巨大聲響驚動附近鄰居。

剛好胡姓被害友人駕車經過發現，欲攔車阻止時，卻遭許姓等犯嫌開著一輛紅車衝撞，胡姓友人共3人見狀後憤而下車持棍棒砸車，未料犯嫌的車內有名男子朝外開了一槍，4人棄車逃離現場，被害者的友人見狀後也駕車離開。警方漏夜偵辦，詢問胡姓當事人說明係因債務糾紛所引起，目前已鎖定二犯嫌，報請地檢署指揮偵辦。

因債務糾紛不滿被催討砸店，還上演飛車追逐，羅東警方連夜偵辦，鎖定2嫌。 圖/警方提供監視器
因債務糾紛不滿被催討砸店，還上演飛車追逐，羅東警方連夜偵辦，鎖定2嫌。 圖/警方提供監視器
因債務糾紛不滿被催討砸店毀車，羅東警方連夜偵辦，鎖定2嫌。 圖/警方提供監視器
因債務糾紛不滿被催討砸店毀車，羅東警方連夜偵辦，鎖定2嫌。 圖/警方提供監視器

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