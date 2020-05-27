嘉邑行善團前總幹事砍顧問 檢依殺人未遂起訴糾紛未了

嘉邑行善團前總幹事王貴禾，去年10月因遭行善團解聘丶心生不滿，持菜刀在辦公室砍傷行善團顧問邱楹棟，經檢察官偵查終結，昨天依涉嫌殺人未遂提起公訴。

嘉邑行善團理事長蔡萬華表示，本案發生不只對邱楹棟身體傷害大，對行善團形象影響也很大，當初解聘王都是秉公處理丶沒有私心，現在也尊重司法，希望事件盡快落幕。

「王沒道歉還誣蔑我！」邱楹棟指出，本案發生後沒有接到王男任何道歉，還以不實言論丶書信對外散播謠言，指他和理事長和行善團財務不清楚丶想「污錢」，今天下午將整理資料丶開記者會說明。

起訴書指出，72歲王男擔任嘉義市嘉邑行善團總幹事期間，和蔡萬華及邱楹棟理念不合，嘉邑行善團去年9月6日召開臨時理監事會，以臨時動議程序將王解聘。

王認為解聘是邱在背後策動，10月9日下午兩人在辦公室發生爭執，王從廚房拿出菜刀，將辦公室門反鎖後，持刀往邱身上揮砍，邱身中多刀，造成頭丶左前臂受傷，王見邱受傷後恢復理智丶自行報案，並將菜刀放在盆栽內再叫救護車，留在現場等警方到場。警方到場後依殺人未遂罪嫌將王男以現行犯逮捕。

邱楹棟頭部中兩刀，左手肘也有刀傷，身上還有多處撕裂傷，但意識清楚，救治後沒有生命危險。