影／大甲警喝令嫌疑人下車被衝撞開槍 嫌犯棄車逃逸

台中市大甲警方昨晚攔查一名毀損案嫌疑人，他開車逃還撞警車，警察對他車輪開一槍，嫌疑人仍開車逃逸，撞到一輛車後棄車逃逸，警方正追捕中。

大甲分局偵辦車輛毀損案，鄧姓男子涉嫌打破車窗未到案，員警昨晚8點40分在大甲區大甲體育場大門口發現涉案自小客車，攔查喝令鄧男下車受檢時，他開車衝撞員警和巡邏車。

員警見情況急迫，立即拔槍朝該車左前輪射擊一發，鄧仍開車逃逸，在大安港路與新政路口，與另一輛休旅車發生車禍，鄧棄車逃入路旁的大圳躲避警方查緝，警方隨即呼叫更多警網支援圍捕，仍被他逃走。