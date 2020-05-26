有反覆實施之虞 新北檢聲押中和槍擊犯嫌

25歲的陳姓男子因債務糾紛，本月初持改造手槍跑到新北市中和某車行示威，結果槍枝卡彈，反被對方打跑。聯合報系資料照／記者柯毓庭攝影

25歲的陳姓男子因債務糾紛，本月初持改造手槍跑到新北市中和某車行示威，結果槍枝卡彈，反被對方打跑。他昨天改持制式手槍前往車行掃射，打傷2人還打壞6輛名車，隨後就攜槍投案；新北地檢署偵辦此案，訊後認定他涉嫌殺人未遂，且有串證、反覆實施之餘，稍早向法院聲押禁見。

警方調查，陳男昨天是持制式貝瑞塔手槍犯案，總共開了16槍，其中2槍擊中車行吳姓廠長左大腿，另有1槍擦過李姓員工的右腳踝，亂槍還打中法拉利、藍寶堅尼、瑪莎拉蒂、BMW和保時捷等名車。

據調查，陳男因手頭吃緊，今年初將原價198萬元跑車抵押車行貸款20萬元，約定3個月還款，但陳男逾期一個多月還籌不出錢贖車，雙方衍生糾紛。

除了中和槍擊案，新北市林口、淡水等地日前也傳槍響。對此，新北市長侯友宜上午參加治安會報時，特別指示警方要找出各地區不同型態的犯罪態樣原因，並強力執法，對於不法份子經營的行業及非法場所，都要全力掃蕩。