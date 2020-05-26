歹徒架住超商女店員 亮手槍型打火機搶5千元

24歲陳姓男子今年2月因欠債，竟鎖定北市士林區一家超商，利用與女店員身高相差30公分的體型優勢，趁無顧客在場，涉嫌架著女店員身體，亮出手槍造型打火機恫嚇，得手收銀機內5千元現金，搭計程車逃逸。士林地檢署日前偵結，全案依強盜等罪嫌起訴。

起訴指出，身穿黑衣褲，帶著黑色鴨舌帽的陳男，身型高大、壯碩，與被害女店員有約30公分的身高差，今年2月11日上午9時許，先進入店內買飲料，勘查地形，直到10時許，確認門市僅有女店員，沒有其他顧客、店員，進入商店犯案。

陳男涉嫌從後方抓住女店員臉部、架住身體，把人帶到廁所附近，亮出手槍造型打火機，恫嚇女店員，女店員試圖反抗掙脫，但直接遭徒手腕力壓制，根本無抵抗、呼救，導致右手擦傷、左手挫傷瘀青。

檢警調閱監視器畫面，女店員依照陳的指示，拿收銀機內5千元現金給陳，陳得逞後搭乘計程車逃逸、變裝，支付200元車資後，在銀行匯款4800元清償債務。

檢警調閱陳男銀行帳戶，發現他涉嫌因缺錢花用，在去年11月間，提供2個銀行帳戶給詐騙集團使用，導致有3名詐欺被害人，共計匯款遭騙30萬元，款項全遭詐騙集團提領一空。

陳男辯稱，2個帳戶的存摺、提款卡、印章都放在同個手提包，在通勤的時候遺失。檢方認為遺失過程有違常情，且陳有財務困難，甚至因卻錢犯下強盜案，陳涉嫌因有利可圖，交付帳戶給詐騙集團使用。