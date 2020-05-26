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黑道二代涉偷百貨金飾 吸食安毒另遭起訴
38歲的池勁緯戴假髮、佩戴員工證假冒員工，本月7日在台北市新光三越站前店專櫃偷走約百件、重1台斤金飾，市價約500萬元後逃逸。池涉嫌施用安非他命也由台北地檢署偵辦，日前報告出爐，由於他有施用毒品前科，檢方今依違反毒品危害防制條例施用二級毒品罪嫌起訴他。
池男家族有黑道背景，父親是黑幫大老，池男本身則有多項竊盜與毒品前科；2014年，池疑因吸毒導致神智不清，懷疑父親女友要對他不利，竟闖入台北市一間國小，先後挾持兩名學童。
當時一名女老師先救下第一名被挾持學童，但池又抓住一名學童，用手將學童倒掛在4樓女兒牆，要求媒體、民代到場。池男當年被逮送辦後，法院認為他因為吸毒出現妄想等精神疾病，引用刑法19條判處無罪，施以監護處分兩年。
但他仍不斷犯案，本月7日潛入百貨公司犯下重大竊案，遭檢方聲押獲准。檢方另查出，今年1月至4月間，前往酒行及超商偷走烈酒、巧克力等物，日前依竊盜罪嫌起訴。
此外，檢方依據驗尿報告，認定池男施用安非他命，今依違反毒品危害防制條例施用二級毒品罪嫌起訴他，至於被控行竊百貨金飾店部分，檢方另案偵辦中。
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