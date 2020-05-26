持槍強盜藝品店1100萬元 落網時身上僅7萬餘元

台中市民林男與手下張男，今年初持刀槍侵入北屯區「大方廣」藝品店，持槍指著趙姓老闆及店內的王姓男子，搜刮店內的現金1100萬元，得逞後逃逸，林給張30萬元，案發後3天張落網，台中地院依強盜罪將張判刑8年；而林男於4月4日落網，身上僅有贓款7萬餘元，經檢起訴後，由法官審理中。

判決書指出，張男（23歲）受老大林男（40歲，綽號文山）之邀，今年元月2日上午搭小黃前往中市霧峰區四德路檳榔攤與林會合，由林駕車載張至台中市北屯區廍子路「大方廣」藝品店。

林男持槍、張男持開山刀侵入藝品店辦公室，林持槍指著趙姓老闆及當時在辦公室內的王姓男子，使兩人不敢妄動，再由張男以束帶綑綁兩人雙手，林再將手槍交給張，由張看管兩人，而林搜刮店內辦公桌抽屜及保險箱內的現金1100萬，裝入自備的帆布袋內。

林、張強盜財物得逞後，林駕車載張至霧峰區中投東路他工作的洗車廠，交付30萬元給張，再分別逃逸。警方於元月4日逮獲嫌，在張身上查扣現金5400元。一審依強盜罪將張判刑8年。