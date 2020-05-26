6公斤K毒藏相框 從荷蘭航空走私來台

王男加入國際走私毒品集團，由集團成員將K毒裝入珍珠背板相框內，今年初兩度從荷蘭以國際航空貨運，夾藏K毒3598公克、2539公克來台，經財政部關務署台中關關員發現2個郵包內的9個相框藏毒，經警逮獲取貨的王男及李姓兄弟，台中地檢署今天依違反毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例等罪起訴王等3人。

檢察官認王男等人除涉運輸毒品罪外，另涉及組織犯罪防制條例，依規定諭知於刑之執行前，由法官令入勞動場所強制工作3年。

起訴書指出，王男（29歲）去年底加入綽號「阿文」主持的跨國走私毒品集團，依「阿文」指示在國內收受接收自國外寄送毒品的國際郵包，由王男招募成員李男（22歲），李再找胞兄（21歲）加入。

走私毒品集團於今年元月13日、20日，在境外將K他命裝填珍珠背板相框內，先後從荷蘭以國際航空貨運方式，郵寄走私來台，李男領取包裹報酬1件為新台幣1萬2000元，2件郵包共2萬4000元。