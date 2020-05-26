影／台南六甲半夜傳槍響嚇壞人 警方12小時內逮人取槍

台南市六甲區中正路昨天凌晨2點，民眾目擊一名男子持槍與一輛轎車內駕駛口角衝突，並於轎車駛離現場時朝向該車開數槍，麻豆警分局據報趕到持槍男子已騎機車逃逸無蹤。警方報請台南地檢署指揮偵辦，成立專案小組，於案發後12小時在柳營區江南渡假村前逮捕湯姓犯嫌（23歲）並查獲改造手槍1支、子彈2顆，警詢後全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據指出，湯嫌與被害人熟識，日前因口角糾紛及盜用被害人遊戲帳號產生嫌隙，雙方相約在六甲區中正路上談判，因一言不合，騎乘機車的湯嫌取出預藏槍枝令轎車駕駛下車，雙方拉扯時被害人趁隙駛離現場，湯嫌對該車擊發數槍，被害人駕駛數百公尺後迴轉衝撞湯嫌機車，但並未成功，隨後雙方逃離現場，均無受傷。

麻豆警分局立即成立專案小組，昨天下午2點在柳營區江南渡假村前埋伏，逮捕湯嫌並當場查獲作案用改造手槍1支、子彈2顆，槍枝來源管道將持續向上溯源追查。