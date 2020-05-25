債務糾紛朝車行開槍卻卡彈 男交保兩周後今又開槍傷人

25歲陳姓男子因債務糾紛，本月5日夥同一名男子持改造手槍前往新北市中和區圓通路一間車行開槍，未料槍枝卡彈，兩人被車行陳姓老闆與員工搶下槍枝後拔腿逃跑；這次他疑因心有不甘，又持槍跑到車廠，下車後走進車廠連開16槍，打中吳姓廠長與李姓員工以及多輛名車，隨後自行前往派出所投案，警方目前正在偵詢中。

據了解，陳因手頭吃緊，今年初將原價198萬元的裕隆跑車抵押給車行貸款20萬元，雙方約定3個月還款，但陳男逾期拖了一個多月，還籌不出錢將車贖回，陳因車輛拿不回心生不滿，本月8日持改造手槍，夥同友人到車行欲開槍，未料槍枝卡彈，車行陳姓老闆與員工湧上將槍枝搶下，陳男與友人烙跑，6小時後在台北市被逮捕，移送後法院裁定10萬元交保。

陳疑心有不甘，今天下午2時又帶著制式Bersa迅雷9 Pro手槍，開租賃車前往車行，下車後持槍朝車行一陣掃射，八顆子彈全部打完後還換了個彈匣，一共開了16槍，打中廠內多輛名車，廠內員工嚇得四處逃竄，其中兩顆子彈打中吳姓廠長（38歲）左大腿中兩槍、子彈貫穿造成4個孔洞，另一名李姓員工（35歲）右腳腳踝遭流彈擦傷。

陳男犯案後立刻撥打110報案自首，並帶槍前往中和派出所投案，警方獲報後將吳、李兩人送醫急救。目前警方仍在偵詢中，詢後將依殺人未遂罪嫌將陳男移送新北地檢署。