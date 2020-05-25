快訊

東沙群島危機？淺談中國奪取台灣外島的可能性

68歲洪金寶暴瘦模樣曝光 網驚「比70歲譚詠麟老」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

債務糾紛朝車行開槍卻卡彈 男交保兩周後今又開槍傷人

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

25歲陳姓男子因債務糾紛，本月5日夥同一名男子持改造手槍前往新北市中和區圓通路一間車行開槍，未料槍枝卡彈，兩人被車行陳姓老闆與員工搶下槍枝後拔腿逃跑；這次他疑因心有不甘，又持槍跑到車廠，下車後走進車廠連開16槍，打中吳姓廠長與李姓員工以及多輛名車，隨後自行前往派出所投案，警方目前正在偵詢中。

據了解，陳因手頭吃緊，今年初將原價198萬元的裕隆跑車抵押給車行貸款20萬元，雙方約定3個月還款，但陳男逾期拖了一個多月，還籌不出錢將車贖回，陳因車輛拿不回心生不滿，本月8日持改造手槍，夥同友人到車行欲開槍，未料槍枝卡彈，車行陳姓老闆與員工湧上將槍枝搶下，陳男與友人烙跑，6小時後在台北市被逮捕，移送後法院裁定10萬元交保。

陳疑心有不甘，今天下午2時又帶著制式Bersa迅雷9 Pro手槍，開租賃車前往車行，下車後持槍朝車行一陣掃射，八顆子彈全部打完後還換了個彈匣，一共開了16槍，打中廠內多輛名車，廠內員工嚇得四處逃竄，其中兩顆子彈打中吳姓廠長（38歲）左大腿中兩槍、子彈貫穿造成4個孔洞，另一名李姓員工（35歲）右腳腳踝遭流彈擦傷。

陳男犯案後立刻撥打110報案自首，並帶槍前往中和派出所投案，警方獲報後將吳、李兩人送醫急救。目前警方仍在偵詢中，詢後將依殺人未遂罪嫌將陳男移送新北地檢署。

除了兩人受傷，陳還打中總價約新台幣4千多萬的六輛名車，分別是法拉利458、藍寶堅尼LP560、瑪莎拉蒂GHiBLi、BMW328、保時捷MACAM、凌志RX-450，初步估計修車費約莫5百萬。

廠內多輛名車被子彈打中。記者柯毓庭／翻攝
廠內多輛名車被子彈打中。記者柯毓庭／翻攝
鑑識小組在廠內採集證據，初步發現16顆彈殼。記者柯毓庭／攝影
鑑識小組在廠內採集證據，初步發現16顆彈殼。記者柯毓庭／攝影
陳男駕駛租賃車，持制式手槍前往犯案。記者柯毓庭／翻攝
陳男駕駛租賃車，持制式手槍前往犯案。記者柯毓庭／翻攝
陳男（紅圈者）犯案後自行前往中和派出所自首。記者柯毓庭／翻攝
陳男（紅圈者）犯案後自行前往中和派出所自首。記者柯毓庭／翻攝
陳被帶回偵查隊偵詢，面對鏡頭未發一語。記者柯毓庭／攝影
陳被帶回偵查隊偵詢，面對鏡頭未發一語。記者柯毓庭／攝影

槍枝

延伸閱讀

中和車行遭開16槍 廠長中4槍、員工膝蓋擦到一槍

影／感情糾紛開槍洩憤 新北警方追到國境之南逮人取槍

衝突激化！水炮車射水 港警舉旗警告「速離，否則開槍」

撂話「絕對會火拼」真的朝警開3槍判15年 惡霸上訴遭駁

相關新聞

影／台南六甲半夜傳槍響嚇壞人 警方12小時內逮人取槍

台南市六甲區中正路昨天凌晨2點，民眾目擊一名男子持槍與一輛轎車內駕駛口角衝突，並於轎車駛離現場時朝向該車開數槍，麻豆警分...

車行開槍傷人毀車 冷靜投案

廿五歲陳姓男子因賣車糾紛，本月五日和一名友人持改造手槍到新北市中和區圓通路一間車行開槍，結果槍支卡彈被車行人員搶下，兩人...

開車撞進妻子的店 潑汽油

鄒姓男子昨天下午開車衝入台南新營火車站旁妻子吳姓女子經營的越南小吃店，提著預購汽油桶澆淋欲點火，還持鋸子攻擊，警消到場將...

【刑案糗事錄4】警察新聞稿太膨風 查獲改造手槍變319案露曙光

媒體開始進行縣市首長施政滿意度調查後，警察單位逐漸重視宣傳，不但建立發言人制度、成立公共關係或新聞科室專責發布新聞，還定期邀請資深媒體人傳授新聞發布技巧。

傅崐萁今下午提前入監 昨晚PO文「服務不打烊」

立委傅崐萁因炒股案遭判刑2年10個月定讞，原訂明天上午9點30分到案執行入監，卻在今天下午4點18分提前到花蓮地檢署報到...

鐵路警察遭刺死案 高分檢要求重做凶嫌精神鑑定

鐵路警察李承翰遭鄭姓男子涉嫌殺害案，台南高分院今天下午首度開準備程序庭，高分檢檢察官林志峯和李父母都認為台中榮民醫院嘉義...

花蓮地檢署證實 傅崐萁今天臨時提前入監

立委傅崐萁原訂明天上午9點30分到案執行，花蓮地檢署主檢陳旭華證實，今天下午4時18分提前臨時到花蓮地檢署報到，已解送到...

情已逝恩愛不再 夫拿婚紗相框砸破妻頭

桃園市43歲郭姓男子去年聖誕節凌晨，在桃園市蘆竹區的住處，與妻子江女因為細故發生爭吵，郭男激動盛怒下，拿起2人的結婚照相...

影／疑夫妻爭吵 夫駕轎車衝入新營小吃店1男2女送醫

台南市新營火車站旁一間越南餐廳，今天下午3點13分遭轎車衝入毀損玻璃及器物，有1男2女送醫，均為一般皮肉傷，初步調查，疑...

中和車行遭開16槍 廠長中4槍、員工膝蓋擦到一槍

新北市中和區今天發生一起槍擊案，一名男子持槍朝一間車行開槍，造成車廠廠長大腿中4槍、員工膝蓋擦到一槍，目前已送往醫院。

涉5度闖高雄市長室行竊 前陳菊攝影官判5罪得罰金30萬

曾擔任高雄前市長陳菊隨行攝影官的吳建鴻，遭控韓國瑜上任後，涉5度偷闖市府四維行政中心市長室行竊，得手總統紅包袋、春聯等1...

元祖食品二少東夫婦婚變 女方告丈夫家暴敗訴

元祖食品少東夫妻檔張劭緯、安晨妤去年驚傳婚變。安女另提告被丈夫家暴，但台北地檢署查出她在事發三周後才去醫院驗傷，且照片無...

熱門新聞

遭資深藝人銀霞控訴醫療疏失 台大名醫：我比她更委屈

圖書館偷拍狼趴地拍裙底 反被正義之士拍下

花蓮地檢署證實 傅崐萁今天臨時提前入監

不想「道歉」陳雅琳、金溥聰為字眼相持 法官：都想有面子

影／高雄大貨車違規右轉 騎士急煞摔車頭遭輾破身亡

男超商偷牛肉麵露餡 店員追出被打仍死逮不放

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。