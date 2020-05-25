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中和車行遭開16槍 廠長中4槍、員工膝蓋擦到一槍
新北市中和區今天發生一起槍擊案，一名男子持槍朝一間車行開槍，造成車廠廠長大腿中4槍、員工膝蓋擦到一槍，目前已送往醫院。
據了解，開槍者是25歲陳姓男子，先前就曾因債務糾紛帶著槍到該處準備開槍，卻因卡彈被員工打跑，這次又帶槍回到車廠開槍，目前警方已將他帶回。
【中央社／新北25日電】
新北市中和區圓通路某車廠今天下午傳槍響，陳男疑因金錢糾紛持槍到車廠開槍恐嚇，連開16槍造成車廠廠長及員工共2人受傷送醫，陳男犯案後向警方投案。
警方指出，今天下午約2時接獲報案有槍擊案件，就派遣線上警力馳赴現場，當場查扣彈殼16發及彈匣1個，現場有吳姓廠長左大腿中4槍、李姓修車師傅右腳腳踝子彈擦傷，立即被送醫治療。
由於現場4部車遭槍擊，還有子彈貫穿辦公室牆壁，警方當場拉起封鎖線採證並調閱監視器釐清案情。
涉嫌開槍的25歲陳姓男子隨後持槍到中和派出所投案，初步偵訊，陳男和車廠陳姓老闆有新台幣20萬元的金錢借貸關係，但因陳嫌違約未如期於4月7日還款遭追討引心生不滿，才會持槍到場開槍洩憤。警方訊後依殺人未遂、槍砲等罪嫌將陳男移送法辦。
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