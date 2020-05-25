影／感情糾紛開槍洩憤 新北警方追到國境之南逮人取槍

新北市林口區前天清晨驚傳槍擊，員警當天傍晚追捕林姓嫌犯至桃園監理站附近，連開10幾槍打爆輪胎仍被他硬是開車逃逸，今天清晨追到屏東恆春，埋伏在旅館大廳等他出面退房時壓制逮捕歸案。本案警方共在林嫌身上、車上查獲3把改造手槍、10餘發子彈。

這起槍擊最初發生在前天清晨8時許，林口區中山路29巷口附近居民誤以為有人放鞭炮，報案妨害安寧。員警趕抵沒有看見異狀，調閱監視器赫然發現2輛汽車追逐至少連開2槍，馬上根據牌照追車找人。

警方先找到被開槍的35歲翁姓男子，他聲稱是因為感情糾紛遭警告。據指稱，44歲林姓嫌犯不滿翁男曖昧他心儀的女人，前天清晨7時許開車埋伏在翁男住處附近，等他出門開車，尾隨近1公里至林口區中山路連開2槍，打中翁男左後車門，2人馬上駛離現場。

專案小組當天傍晚便在桃園監理站附近發現林嫌行蹤，連開10幾槍打爆他的2個前輪，林嫌仍衝撞硬是開車逃離，員警擔心誤傷民眾，未再強勢攔車，稍後林嫌棄車逃逸，警方在車上搜出2把改造手槍。