桃園男網學種大麻 警破民宅式大麻工廠

桃園35歲邱姓男子企圖栽種大麻販售牟利，透過網路自學技術和購買種子，於自家透天厝頂樓發展成大麻工廠規模，刑事局接獲情資後追查，於19日持搜索票將他逮捕、依法送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊副大隊長何明賢表示，日前接獲情資顯示，平日以投資股票等自由業維生的邱男，涉嫌在桃園市桃園區自家居住的透天厝民宅種植第二級毒品大麻，且將成熟大麻採收、烘乾製為成品擬販售。

全案經報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，刑事局和台北市警察局信義分局、基隆市刑事警察大隊、桃園市警察局中壢分局、桃園分局共組專案小組追查。

根據調查了解，邱男和從事自由業的妻子同住於桃園自家透天厝，邱男透過網路自學栽種大麻技術，從國外網購大麻種子後，最初先培植幾株大麻，隨後再不斷移植、分株，利用「水耕法」和「土耕法」方式，發展出大麻工廠規模。

此外，屋頂種植區還井然有序區隔為「幼苗區、成長區和花期區」等，自成專業種植場域，且大麻植株高壯茂盛，生長情況良好。

專案小組見時機成熟，於19日持搜索票到桃園區透天厝攻堅入屋，除現場查獲、控制犯嫌邱男外，也起獲大麻活株28株、乾燥大麻成品32公克、電子磅秤、包裝袋、烘乾設備、種植及製造大麻工具1批。

邱男供稱，自己只是先試種和試抽大麻，但未有販售情事；經查邱妻也對其夫種植大麻一事不知情。全案詢後依違反毒品危害防制條例先行解送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，大麻屬列管二級毒品，按毒品危害防制條例相關規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金；另定意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處5年以上有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。請民眾切勿以身試法。