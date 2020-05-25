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影／半裸毒犯吸到頭殼壞 1.8公斤毒品和身分證丟樓梯口
台中市西屯區台灣大道的一處騎樓在去年8月間被民眾發現有兩個提袋，提袋內疑似有大量毒品，通報警方到場，警方到場檢視，兩個提袋內裝有上百包的毒品咖啡包、及4大包K他命，總重量為1.79公斤，因袋內還有手機、證件等物品，警方研判遺留毒品的毒品會在重回現場，果然隔天涉案的楊姓男子就現身，被警方逮個正著，因袋內有楊的身分證，楊想賴也賴不掉，只好承認持有毒品，全案依毒品罪移送後，台中地檢署偵結起訴。
起訴書指出，楊姓男子（24歲）在去年8月23日，赤裸上身、神情恍惚的出現在西屯區台灣大道、文心路的住商大樓騎樓，還一度在別人的機車檢視袋內的物品，過程全被大樓的監視器拍下，但楊在檢視袋內物品後，疑神智不清，將毒品遺留在大樓的樓梯口，被其他民眾發現，通報第六警分局市政所到場調查。
警方發現楊遺留的兩個提袋內除了有證件、手機外，還有K他命4包（重445.34公克）、毒品咖啡包共163包（重1.35公斤），警方認為楊遺失大量毒品，一定會重返現場尋找，除了安排警員埋伏外，也協請大樓保全、住戶留意，果然隔天楊就現身，經大樓保全通報後，將楊逮捕，另外在徵得楊同意下，警方前往楊住處查看，隨即在其住屋內查扣K盤1個及K他命1包（重0.5公克）。
全案警詢時，因袋內裝的就是楊所有的手機、身分證件，楊自知無法狡辯，承認持有毒品，全案依違反毒品危害條例罪嫌移送台中地檢署後，檢方依法提起公訴。
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