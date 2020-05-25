快訊

獨／臉書直播疑輕生警方上門關切 李姸憬痛哭「很抱歉」

直播／今日仍「+0」確診！全台累計415人解除隔離

警察不是塑膠！兩派兄弟敬酒變打群架 警方火速壓制

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林縣北港鎮一家釣蝦場昨晨發生客人酒後聚眾鬥毆，警方獲報馬上啟動快打部隊，在10分鐘內趕到，雙方陸續「落人」，人愈聚愈多，警方將雙方趕往陣助的1、20人隔開勸離，才化解一場可能更激烈的衝突，警方將滋事的19人全數帶回，今天偵訊後依聚眾鬥毆罪將所有人移送法辦。

據了解，這起打群架事件發生於昨天凌晨，幾位從台西鄉來的年輕人到北港這家釣蝦場飲酒，遇上鄰桌相識的人即趨前敬酒，過程中有人出言「虧」了其中一名女子，雙方不爽互嗆發生口角，進而引發群架衝突，兩方共 19人追打互毆，造成4人掛彩送醫，幸傷勢不重。

北港分局獲報迅速啟動快打部隊，28名警力10分鐘內趕到現場，分局長王立德親自帶隊坐鎮指揮，當時因雙方各自落人，沒多久兩方的人馬起碼1、20人陸續開車趕到現場，準備加入群架，警方見兩方的人愈聚愈多，一方面壓制場內打架的人並將3名傷者送醫。

北港分局查隊長鄧家福則率員在場外將趕來助陣的雙方人馬攔阻在外並喊話勸離，雙方才逐漸退離現場，警方也陸續增援在路口警戒，並把群毆的人帶回警局，今天所有參與打架的19人全數陸續被傳喚到案。偵訊後，依聚眾鬥毆將一干人移送法辦。

警察不是塑膠做的！」北港分局長王立德今天也到各派出所表揚深夜快速抵達完成快打任務的警員，並強調目前正值防疫經濟復甦的重要時刻，絕不容許任何暴力事件，這次能迅速遏止一場大規模衝突的發生，展現警力快打效能，期勉大家能隨時保持優質戰力。

偵查隊長鄧家福（右）率員把趕來支援的雙方人馬隔開並勸離，化解一場更大的衝突。記者蔡維斌／翻攝
偵查隊長鄧家福（右）率員把趕來支援的雙方人馬隔開並勸離，化解一場更大的衝突。記者蔡維斌／翻攝
警方將受傷的人送醫並把滋事的人帶回警局。記者蔡維斌／翻攝
警方將受傷的人送醫並把滋事的人帶回警局。記者蔡維斌／翻攝
警方將受傷的人送醫並把滋事的人帶回警局。記者蔡維斌／翻攝
警方將受傷的人送醫並把滋事的人帶回警局。記者蔡維斌／翻攝
群架滋事的人陸續到案訊後移送法辦。圖／北港分局提供
群架滋事的人陸續到案訊後移送法辦。圖／北港分局提供

北港 警察

延伸閱讀

婦人搭公車沒戴口罩 司機報案全車乘客等警方來勸離

手機鏡頭藏透視衣物功能 廠商急道歉禁用軟體

新法上路後…警處理街頭暴力 更強勢

台北信義區夜店 1晚3起聚眾鬧事

相關新聞

台中公車肇事「連撞路邊8輛車」 沒停下還一路開回公司

豐原客運吳姓司機今早開車，在台中市大甲的鬧區連撞停路邊的8輛轎車和休旅車，肇事沒停車，他再開車回公司停車場，一名正義哥目...

豐原客運司機連撞8車逃 腦中風送加護病房

豐原客運一輛公車今早在台中市大甲區，涉嫌連撞停路邊轎車休旅車後開回公司，警方表示，司機疑似中風，已送加護病房。

80老婦騎單車迷路 3天2夜逛了5個行政區

桃園市住在龍潭80歲的陳姓婦人平時會騎著腳踏車到傳統市場買菜，不料22日去市場後就沒返家，石門派出所接獲報案後，通報線上...

警察不是塑膠！兩派兄弟敬酒變打群架 警方火速壓制

雲林縣北港鎮一家釣蝦場昨晨發生客人酒後聚眾鬥毆，警方獲報馬上啟動快打部隊，在10分鐘內趕到，雙方陸續「落人」，人愈聚愈多...

影／「和美鐵鍋」太出名 網購詐團冒名賣劣質鍋

網路購物詐騙多，彰化縣有五十年歷史的和美鐵鍋、花壇鄉茉莉花茶都被冒名網路販售，但消費者收到的卻是疑似來自中國的劣質品，彰...

憑手氣！嘉義市警局停車要抽籤

嘉義市議員凌子楚今天表示，嘉義市警局最近採抽籤停車制，造成許多員警停不到車位，上班還得花2到3千元的月租費到外面租車，希...

影／高雄大貨車違規右轉 騎士急煞摔車頭遭輾破身亡

林姓男子今天上午8點24分時駕駛大貨車行經高雄市縣188、華中路時，違規右轉，當時吳姓機車騎士直行，煞車不及摔落貨車底，...

影／任務結束回家了！台東工務段行禮送殉職工人回花蓮

「陳厚崧任務結束，回家了！」公路總局第三養護工程處台東工務段利嘉站養路仕陳厚崧23日雨天駕公務車，執行道路災損巡查勤務途...

南屯市場強擄1歲女童 涉案思覺失調女堅稱：她是我女兒

台中市林姓女子患有思覺失調症，她在前天上午10時許，看到黃姓阿嬤帶著1歲孫女逛南屯市場時，欲強行抱走女童，但被眾人制止而...

影／豐原客運連撞8車開回公司 正義哥追車影片曝光

豐原客運53歲吳姓司機今早開公車要載客時，疑中風身體不適，連撞停路邊8輛車後，客運車右車身已嚴重毀損仍開回公司停車場，正...

影／淡水暗夜槍響嚇壞居民 警速逮1車2人調查中

新北市淡水區今天凌晨3時許傳出槍響，警方獲報趕抵，發現1輛黑色轎車被砸、車上有2個未貫穿的彈孔，稍後動員線上警網圍捕，攔...

影／沒公德心男子垃圾丟廟前 車牌磨到看不清楚躲查緝

台中市北屯區紫微宮附近上周出現一對沒公德心的男女，數度在眾目睽睽之下，公然將自家垃圾丟在廟前的布告欄，引發里長、居民撻伐...

熱門新聞

光電大廠組長愛慕已婚人妻 闖宿舍裝針孔丟工作吃牢飯

台中公車肇事「連撞路邊8輛車」 沒停下還一路開回公司

噁男逼國中女拍露毛照改輕判 法官：不足以刺激性慾

男子疑猝死 身心障礙哥哥伴屍7天不知

豐原客運司機連撞8車逃 腦中風送加護病房

雲林1老翁就醫後離奇失蹤 救難隊「放鞭炮」找人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。