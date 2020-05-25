警察不是塑膠！兩派兄弟敬酒變打群架 警方火速壓制
雲林縣北港鎮一家釣蝦場昨晨發生客人酒後聚眾鬥毆，警方獲報馬上啟動快打部隊，在10分鐘內趕到，雙方陸續「落人」，人愈聚愈多，警方將雙方趕往陣助的1、20人隔開勸離，才化解一場可能更激烈的衝突，警方將滋事的19人全數帶回，今天偵訊後依聚眾鬥毆罪將所有人移送法辦。
據了解，這起打群架事件發生於昨天凌晨，幾位從台西鄉來的年輕人到北港這家釣蝦場飲酒，遇上鄰桌相識的人即趨前敬酒，過程中有人出言「虧」了其中一名女子，雙方不爽互嗆發生口角，進而引發群架衝突，兩方共 19人追打互毆，造成4人掛彩送醫，幸傷勢不重。
北港分局獲報迅速啟動快打部隊，28名警力10分鐘內趕到現場，分局長王立德親自帶隊坐鎮指揮，當時因雙方各自落人，沒多久兩方的人馬起碼1、20人陸續開車趕到現場，準備加入群架，警方見兩方的人愈聚愈多，一方面壓制場內打架的人並將3名傷者送醫。
北港分局查隊長鄧家福則率員在場外將趕來助陣的雙方人馬攔阻在外並喊話勸離，雙方才逐漸退離現場，警方也陸續增援在路口警戒，並把群毆的人帶回警局，今天所有參與打架的19人全數陸續被傳喚到案。偵訊後，依聚眾鬥毆將一干人移送法辦。
「警察不是塑膠做的！」北港分局長王立德今天也到各派出所表揚深夜快速抵達完成快打任務的警員，並強調目前正值防疫經濟復甦的重要時刻，絕不容許任何暴力事件，這次能迅速遏止一場大規模衝突的發生，展現警力快打效能，期勉大家能隨時保持優質戰力。
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