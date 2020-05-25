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打擊犯罪逾30載 刑事探長獲全國模範警察殊榮

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市白河警分局偵查隊長記堂源從警逾30年，今年榮獲第56屆全國模範警察殊榮，這項甄選經警政署甄審小組嚴格評審，能脫穎而出，同仁都與有榮焉。而記的兒子也是警察，父子皆在警界，投入打擊犯罪行列。

53歲的記堂源自民國78年從台灣警察專科學校專六期畢業後，曾分別派公路警察局擔任警員、小隊長，後來持續進修升任嘉義縣布袋分局、前台南縣警察局新營分局巡官、所長等，民106年5月升任白河警分局偵查隊長迄今，他長期在外勤第一線，年年考績均列甲等。

而去年12月12日男子吳富鋐在國民黨台南後壁區黨部放置爆裂物，震驚全國，為避免外界恐慌，記當天案發當天趕抵現場指揮封鎖、證物勘察採驗，從容偵辦步步為營 。

經持續追查，掌握吳下落，14日記堂源不眠不休率員至高雄市圍捕，從對峙過程的親情喊話、心理突破、強力攻堅，在無任何民眾傷亡下，圓滿將吳緝捕到案，並起獲大量爆裂物半成品，及時阻止造成社會可能更大傷亡。

記堂源投入刑案積極，帶領偵查隊同仁去年破獲毒品案件13件、緝捕詐欺車手11人到案、查獲非法改造槍彈6案，期間更偵破大小各類刑案不勝枚舉、績效卓著。

記表示，從警逾30年，雖面對高壓及危險，不曾萌生退縮念頭，更要感謝妻子背後全力支持，是他全心全力投入警察工作，更要謝謝30年來另一半默默付出。

值得一提的是，記的兒子記清賢也承襲父親投入警界，目前在桃園市服務，父子同心捍衛社會治安，要讓更多人看到警察對社會的貢獻。

台南市白河警分局偵查隊長記堂源獲選為全國模範警察殊榮。記者謝進盛／翻攝
台南市白河警分局偵查隊長記堂源獲選為全國模範警察殊榮。記者謝進盛／翻攝

警察 白河 車手

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