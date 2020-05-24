凶嫌微風廣場旁亮刀行刺 男膝蓋受傷送醫

微風廣場附近今天上午10時許驚傳當街砍人。圖為示意圖。圖／微風提供

台北市復興南路一段、微風廣場附近，今天上午10時許驚傳當街砍人，28歲黃姓男子遭不明凶嫌持利刃刺傷膝蓋，留下長達約10公分刀傷，凶嫌行凶後立即逃逸，警方獲報後調閱監視器以車追人，積極緝凶中。

【中央社／台北24日電】

台北市松山區微風廣場附近今天上午驚傳持刀傷人事件，一名年約30歲黃姓男子在案發處遭不明男子持刀刺傷，警消獲報後立即協助送醫治療，經循線追查現已鎖定犯嫌車號查緝。

北市警消今天上午近10時獲報，指松山區復興南路一段、微風廣場附近發生一名男子遭人持刀刺傷案，立即派員到場協助處理，傷者為年約30歲黃姓男子，右膝部有一處割傷、意識清楚，協助送國泰醫院治療。

警方初步調查了解，傷者並不清楚犯嫌身分和動機，經循線追查，已掌握犯嫌車號，正積極查緝中。