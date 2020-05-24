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海巡隊員落海溺斃今告別式 陳國恩追贈三等獎章

聯合新聞網 / 記者黃宣翰／台南報導

台東海巡隊隊員黃睿濠因公殉職，家屬今在台南市立殯儀館舉行告別式，場面備極哀榮。記者黃宣翰/翻攝
台東海巡隊隊員黃睿濠因公殉職，家屬今在台南市立殯儀館舉行告別式，場面備極哀榮。記者黃宣翰/翻攝

海巡署艦隊分署台東海巡隊隊員黃睿濠，本月10日執勤巡視船艇甲板及機艙，執勤過程中不幸落海死亡，家屬今天在台南市殯葬管理所舉辦告別式，海巡署長陳國恩率各級幹部出席，追贈黃行政院三等楷模獎章及海委會三等海巡專業獎章，表揚黃生前盡忠職守，足為楷模。

面對台南子弟黃睿濠的意外離世，台南市長黃偉哲、立法委員王定宇、陳亭妃、葉毓蘭與台南市市議員吳禹寰、郭鴻儀也出席告別式，弔唁黃的英年早逝，場面備極哀榮。

為表揚黃員任職期間工作積極認真，陳國恩代表頒發行政院三等楷模獎章及海委會三等海巡專業獎章予家屬，以表彰黃睿濠盡忠職守，勇於任事忠勤事蹟。

典禮最後由台東海巡隊長曾俊瑜率同仁擔任覆旗官，依序為靈柩覆蓋海巡旗及國旗，向靈柩敬禮，陪伴黃走完人生最後一趟旅程。

艦隊分署表示，黃任職期間盡忠職守，積極認真，執勤中不幸因公死亡，全體同仁深感悲痛與不捨，將依規定全力協助家屬，從優辦理後續撫卹等事宜。

海巡署 行政院 台東 告別式 國旗

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