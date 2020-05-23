國中生在摩鐵辦「COSPLAY交配派對」？ 警查證為假訊息

網友在臉書張貼在摩鐵舉辦「第二屆台北COSPLAY國中生交配派對」，警方據報前往摩鐵查證為假訊息，將依違反兒少性剝削防制條例追究散布假訊息。示意圖／Ingimage

網友在臉書張貼今天中午至明天清晨 在中市西屯區摩鐵舉辦「第二屆台北COSPLAY國中生交配派對」，男的要入場費2萬、國中女生免費，台中市警六分局據報前往摩鐵查證為假訊息，警方將追查散布假訊息，將依違反兒少性剝削防制條例處置。

台中市警六分局西屯派出所員警據報，網友張貼「第二屆台北COSPLAY國中生交配派對」，地點在中市西屯區青海路的一家摩鐵，時間為5月23日中午12時至24日清晨6時，已有數百名網友表明有意願。

警方相當重視，今天中午前往這家摩鐵實地訪察，員警未發現異狀，摩鐵負責人表示未接獲是類派對訂房資訊，經營多年來不曾承接此類大型活動，且房內空間不大，入住人數上限為4人，並出具訂房紀錄供警方檢視，警方證實為假訊息。

警方呼籲，切勿舉辦或參與妨害風化、吸毒活動，並已規劃警力持續前往蒐證，如有發現將依法取締嚴辦。另針對散布假訊息有違反兒少性剝削防制條例部分，警方將依法嚴辦，不容不法行為破壞公眾秩序。