影／搶匪持槍搶兆豐銀行19萬 得手逃逸畫面曝光

台中市大雅區兆豐銀行中科分行昨日中午驚傳搶案，一名男搶匪持短槍闖入銀行，喝令行員「搶劫不准動」，搶走19萬餘元現金後騎車逃逸，做案過程不到3分鐘。搶匪作案後逃逸影像今日曝光，據了解，警方已鎖定可疑對象，透過車牌號碼以車追人，破案指日可待。

昨天中午12時10分，一名男子頭戴黑色鴨舌帽、口罩，身穿深藍色有反光條的兩件式雨衣，走樓梯到中科分行2樓，沒多久就在大廳亮槍，大喊「搶劫！不准動」，現場行員和民眾見歹徒有槍，全都嚇傻了。搶匪接著翻越櫃檯，拿出黑色袋子搜刮財物，過程中並未開槍，有行員機警按下警示鈴，但仍被搶走19萬3200元，整起犯案過程不到3分鐘。

保二總隊第三大隊副大隊長周志安表示，搶匪是名男性，身高約170公分，體型微胖，他將機車停在銀行後方卸貨區後，走樓梯至2樓銀行持短槍搶劫，得手後再走下樓。