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台中搶匪持槍闖農會大喊「趴下、搶劫」？好險是演練

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市大雅警分局潭北所聯合潭子農會本20日舉辦防搶演練，由潭北所專案警員假扮歹徒，持槍進入潭子農會大喊「趴下，搶劫！」，行搶後逃逸，勤指中心接獲潭子農會警鈴後，隨即通知線上巡邏網到場，農會職員細心記下歹徒特徵，讓警方順利逮捕劫匪，演練過程十分逼真。

不過台中市大雅區兆豐銀行中科分行昨天中午驚傳真搶案，一名男搶匪持短槍闖入銀行，喝令行員「搶劫不准動」，搶走近20萬元現金後騎車逃逸，做案過程不到三分鐘，但搶匪未開槍，無人員傷亡，警方已鎖定車牌號碼以車追人，全力追緝特定人士。

為維護金融機構及民眾存提款安全，大雅分局潭北所日前上午聯合潭子農會舉辦防搶演練，由潭北所專案警員假扮歹徒，持槍進入潭子農會本會行搶後逃逸。

大雅分局勤指中心接獲農會警鈴後，隨即通知線上巡邏網到場，農會職員細心記下歹徒特徵，使得警方能在最短時間內攔截並逮捕劫匪，演練過程中不斷聽到農會員工尖叫聲，場面相當逼真。

潭北所所長謝俊男表示，由於國內經濟受疫情影響，可能衍生出社會治 安問題，以防搶演練加強金融機構及民眾的危機意識，促進警民合作，並要求同仁加強金融機構、銀樓的巡邏，以遏止各類案件發生，也呼籲民眾提高警覺多加留意自身安全。

台中市大雅警分局潭北所聯合潭子農會日前舉辦防搶演練，演練過程逼真。圖／警方提供
台中市大雅警分局潭北所聯合潭子農會日前舉辦防搶演練，演練過程逼真。圖／警方提供
台中市大雅警分局潭北所聯合潭子農會日前舉辦防搶演練，由潭北所專案警員假扮歹徒，持槍進入潭子農會大喊「趴下，搶劫！」，行搶後逃逸，演練過程逼真。圖／警方提供
台中市大雅警分局潭北所聯合潭子農會日前舉辦防搶演練，由潭北所專案警員假扮歹徒，持槍進入潭子農會大喊「趴下，搶劫！」，行搶後逃逸，演練過程逼真。圖／警方提供

搶劫 台中市 銀樓

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