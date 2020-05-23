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惡煞夜闖阿公店砍人 北市警逮7人到案
台北市萬華區一間阿公店昨天凌晨發生一起聚眾鬥毆、持刀砍人事件，導致一名年約40歲的馬姓男子右手臂受刀傷，所幸送醫後無大礙；經警方循線追查，目前已有7名犯嫌到案，詢後將依聚眾鬥毆、傷害罪嫌送辦。
年約40歲的馬姓男子5月21日深夜獨自前往西園路212巷內一間阿公店飲酒消費，因與店內人員相識，他留在店內與店員聊天；直到昨天凌晨1時40分，突然有10餘名男子闖進店內，對馬男一陣拳打腳踢，並持一把小刀攻擊，導致馬男右手臂遭砍傷，當場血流如注，鮮血滴滿地，連店內人員都差點遭到波及。
店家向警方表示，事發前有3名酒客才剛離開，不久後就帶了數名男子一同進到店內痛毆馬姓男子，店家並不認識涉案暴徒。受傷的馬男雖意識清醒，救護人員仍將其送往和平醫院救治，治療後並無大礙。
警方調查，32歲黃姓男子及2名友人當晚在店內2樓包廂內飲酒，酒後因細故與馬男發生口角糾紛，離開後糾眾返回店內尋仇。警方經一日追緝，目前已將黃等7名犯嫌查緝到案，詢後將依聚眾鬥毆、傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦，後續也將持續清查其餘涉案人員。
警方表示，針對轄內治安事件，影響社會公眾秩序等案件，警方一向秉持執法鐵腕、嚴正執法，並依刑法從嚴究辦，絕不寬貸。
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